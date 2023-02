Viale Trento Valdagno area stazione SVT: divieto di sosta per lavori

Valdagno – Proseguono a pieno ritmo i lavori in viale Trento: divieto di sosta nell’area della stazione SVT

Il cantiere sta interessando i marciapiedi di fronte alla stazione. Nello stralcio Sud in via di ultimazione i lavori dell’acquedotto

Valdagno – Non si fermano i lavori che trasformeranno viale Trento in una strada più sicura, più vivibile e con una mobilità più lenta ma scorrevole.

Nell’area a nord, l’intervento si è spostato sui marciapiedi che corrono davanti alla stazione SVT. Il cantiere non comporta modifiche alla viabilità veicolare, ma rende necessaria l’istituzione del divieto di sosta nei tratti oggetto dei lavori e la deviazione dei pedoni sul lato opposto della strada. Una volta completato l’intervento sul marciapiede si procederà alla ridefinizione dell’area interna, degli accessi e dell’uscita della stazione SVT e, quindi, alla realizzazione della rotatoria definitiva che sarà diversa per forma e dimensioni da quella ora allestita per esigenze di cantiere. Seguirà, in ultimo, la modifica alla viabilità in uscita da via Europa all’intersezione con via Lungo Agno Manzoni.

Per quanto riguarda lo stralcio Sud è invece in fase di ultimazione l’intervento di sostituzione della rete di acquedotto da parte di Viacqua: dopo aver completato l’asse principale lungo il viale, in questi giorni i lavori stanno interessando le strade laterali, con modifiche alla viabilità nella fascia oraria tra le 8 e le 17. Completata questa fase, si passerà al ridimensionamento delle carreggiate viarie di viale Trento andando ad allargare i marciapiedi pedonali esistenti, facendone di nuovi e mettendo in sicurezza gli attraversamenti pedonali con degli spartitraffico. Saranno quindi realizzate le due rotatorie, attualmente allestite con i new jersey bianco e rossi. A concludere l’intervento sarà l’asfaltatura dell’intero ambito.

Fonte: Comune di Valdagno