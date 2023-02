Via Maranese a Schio: incidente mortale

La notte scorsa, poco prima delle 23:00 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP X Via Maranese a Schio per un’auto finita contro un platano: deceduto un giovane 24enne.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte del giovane autista.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 1:30 circa di venerdì.

Fonte VVF

Schio, ore 22:45 di giovedì 16.02.2023. BROCCARDO Matteo, 24enne di Santorso (VI), alla guida di autovettura Fiat Punto stava percorrendo via Maranese S.P. 122 proveniente da Marano Vicentino con direzione Schio.

Poco dopo l’intersezione con via Dalla Pozza, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale “Alto Vicentino” di Schio, perdeva il controllo del mezzo andando a collidere frontalmente contro un albero presente sul margine sinistro della carreggiata, decedendo sul colpo.

Fonte Polizia Locale AV