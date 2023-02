Vi.Abilità’ al lavoro per le alberature di viale Zileri a Monteviale

Il prossimo 6 febbraio partiranno i lavori per la mitigazione del rischio e la riqualificazione dei viali alberati lungo la SP 2 Zileri e la SP 36 Gambugliano in Comune di Monteviale, con la previsione dell’abbattimento delle alberature esistenti (pioppi) a causa dell’esito delle indagini fatte sullo stato fitosanitario e la stabilità delle piante.

A causa di alcuni espianti che si sono registrati negli anni scorsi e che hanno messo anche a rischio l’incolumità dei passanti, la Società Vi.abilità Srl ha commissionato un’indagine sullo stato di salute delle piante.

Indagine che attraverso un accurato esame visivo ha permesso di individuare le presenza di difetti meccanici e di patologie,

tali difetti sono stati analizzati in rapporto alle possibili conseguenze dirette e indirette sulla resistenza meccanica e sulla vitalità dell’albero stesso ed infine si è proceduto ad un approfondimento pianta per pianta con un apparecchio denominato resistografo che ha permesso di individuare e quantificare eventuali processi interni di decadimento del legno, quali carie, cavità e altro.

Sulla base delle indagini svolte ad ogni pianta è stata quindi attribuita la relativa classe di propensione al cedimento (C.D.C).

Al fine di mitigare l’impatto paesaggistico, l’intervento di sostituzione delle piante verrà completato nell’arco di 3 anni.

Il primo anno si procederà al taglio delle alberature che presentano una classe di propensione al cedimento di tipo D (estrema) e contestualmente si procederà alla riqualificazione con nuove piantumazioni di un terzo del viale. Nei due anni successivi l’intervento verrà esteso anche agli altri tratti.

Per l’esecuzione dei lavori è stato necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza.

Le alberature esistenti verranno sostituite con nuove piante della stessa specie (populus nigra), con circonferenza di 20/25 cm e altezza di 5 metri.

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 188mila euro.

I lavori verranno seguiti e diretti da Vi.Abilità mentre la ditta che eseguirà i lavori è l’impresa Spigolon Andrea con sede a Ospedaletto Euganeo (PD).

“I viali alberati di Monteviale – dichiara la Presidente Magda Dellai –

sono un elemento ambientale dal valore speciale, non solo paesaggistico ma anche identitario per la comunità. Un bene che merita di essere gestito con la massima cura, ma il cui stato di salute appare, anche solo visivamente, fortemente compromesso.

L’accurata perizia tecnica commissionata, eseguita secondo le più recenti metodologie di indagine anche strumentale, ha evidenziato molto di più: alberi con decadimento dei tessuti legnosi o attaccati da funghi che ne causano la degenerazione, alberi con apparato radicale instabile facilmente aggredibili dagli eventi atmosferici.

Con il parere della Soprintendenza ai Beni Culturali,

è stato elaborato un progetto di gestione delle alberature che prevede il non più rinviabile abbattimento nei casi più compromessi e la messa a dimora di nuovi esemplari della stessa specie, ripristinando inoltre gli alberi mancanti da tempo.

La decisione di intervenire in questo senso è il frutto di un’attenta valutazione e del necessario bilanciamento tra la conservazione di alberi maestosi ma potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada perché malati e non curabili, e la prioritaria salvaguardia dell’incolumità pubblica.

Una progettazione lungimirante e ponderata – conclude Dellai –

che si attuerà compiutamente in tre anni e che sostituirà gli attuali 147 pioppi non più recuperabili con quasi 200 nuovi esemplari della stessa specie, più giovani ma che si svilupperanno sani lungo le strade che li hanno visti da sempre.”