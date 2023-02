Valli del Pasubio: immagini del recupero dell’auto finita nel Leogra

——————————————————-

Alle 6:45, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Ponte Croce a Valli del Pasubio per un’auto finita nel torrente Leogra: ferito il conducente.

L’uomo dopo essere uscito di strada con finendo nel greto del torrente, circa dieci metri sotto il livello stradale, è riuscito autonomamente se pur ferito a venir fuori dell’auto, risalire la sponda e dare l’allarme.

I vigili del fuoco accorsi da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre l’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario per essere portato in ospedale.

In corso le operazioni di recupero dell’auto con l’autogru dei vigili del fuoco arrivata da Padova.