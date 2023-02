Valdagno: “Una domenica tira l’altra… a teatro”, rassegna per famiglie

Sabato 11 febbraio a Palazzo Festari il primo dei tre appuntamenti della rassegna di teatro in programma: uno spettacolo per bambini e bambine da 1 a 5 anni.

I successivi appuntamenti a marzo e aprile al Teatro Super

Torna a Valdagno l’appuntamento con il teatro per le famiglie.

A dare il via, sabato 11 febbraio,

alla rassegna “Una domenica tira l’altra… a teatro” sarà “Oltre qui”, spettacolo di e con Aurora Candelli dedicato a un pubblico di bambini e bambine da 1 ai 5 anni di età. Negli spazi di Palazzo Festari, con inizio alle 16.00, andrà in scena l’evento prodotto dalla compagnia La Piccionaia e nato da un progetto di indagine sul tema delle emozioni e il loro continuo dis-equilibrio “dentro” e “fuori” di noi. I successivi appuntamenti – il 19 marzo e il 2 aprile – saranno ospitati al Teatro Super e vedranno salire sul palco Valentina Dal Mas e Claudio Milani.

Il primo spettacolo – “Oltre qui” – è dedicato alle emozioni, non per dare loro un nome ma, semplicemente, per giocare, insieme, alla loro scoperta. L’assenza o quasi di parole diventa l’esito di una scelta linguistica, poetica e universale: le immagini agite sono leggibili in tutte le lingue del mondo e sono comprensibili a chi non conosce ancora un alfabeto o presenta difficoltà linguistiche. Le emozioni hanno da sempre una duplice funzione: quella di comunicare il proprio stato interiore e quella di preparare l’individuo all’azione. Ecco perché, assumono un ruolo centrale nella vita delle persone, dei bambini e delle bambine in modo particolare. Nei primi anni di vita, infatti, cominciano un percorso di sviluppo della propria competenza emotiva. Iniziano a leggere le espressioni facciali degli altri e a interpretarle in funzione del contesto sociale. Creare spettacoli teatrali per spettatori e spettatrici di questa età, richiede, quindi, una profonda conoscenza e un grande rispetto dell’età evolutiva. L’ingresso allo spettacolo è gratuito con posti limitati: consigliata la prenotazione sul sito del Comune o contattando l’Ufficio Eventi e Cultura allo 0445 428223.

La rassegna proseguirà domenica 19 marzo,

alle 15.00 al Teatro Super, con “Luna e il suo mostrogiramondo”. Tra parole, danza e illustrazioni, Valentina Dal Mas proporrà la storia di una bambina che si ritrova a vivere in una Casa Famiglia che “le fa sentire il profumo di famiglia, anche se la sua è a mille miglia”. Lo spettacolo, organizzato con il contributo del Rotary Club, è dedicato a un pubblico dai 5 anni in su. A chiudere il calendario sarà, il 2 aprile alle 15 al Super, “Bù!” di e con Claudio Milani. Con un andamento narrativo di andate e ritorni, divertente e rassicurante come una filastrocca, lo spettacolo mette in scena le paure tipiche dei bambini per insegnare che queste si superano e che ridere, a volte, è l’arma migliore. Appuntamento per bambini e bambine dai 4 anni.

Per gli spettacoli “Luna e il suo mostrogiramondo” e “Bù!” biglietto d’ingresso adulti 6,00 euro, bambini 5,00 euro. Per informazioni e biglietteria: Teatro Super 0445.401909.

La rassegna è organizzata dal Comune di Valdagno in collaborazione con il Teatro Super e l’Associazione Il Sogno di Lele.

Fonte: Comune di Valdagno