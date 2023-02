Mercoledì 1 marzo va in scena “Da qui alla luna. La tempesta Vaia”. – Valdagno: Pennacchi porta la tempesta Vaia sul palco del Super

Lo spettacolo di Matteo Righetto, con la regia di Giorgio Sangati, è arricchito dalle musiche dal vivo di Giorgio Gobbo

Un tronco dopo l’altro, fino alla luna. Andrea Pennacchi porta il disastro ambientale della tempesta Vaia sul palco del Teatro Super di Valdagno.

Mercoledì 1 marzo, alle 21, la rassegna “Finisterre – Teatro ai confini”

propone “Da qui alla luna”, uno spettacolo che riunisce, sotto la guida di Giorgio Sangati, l’autore Matteo Righetto, l’attore Andrea Pennacchi e le musiche interpretate dal vivo da Giorgio Gobbo.

I biglietti sono disponibili in prevendita e in teatro la sera dello spettacolo. “Finisterre” è la rassegna teatrale organizzata dal Comune di Valdagno in collaborazione con La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale.

A dare spunto allo spettacolo è la tempesta Vaia che nel mese di ottobre del 2018 ha devastato le Alpi orientali spazzando via 16 milioni di alberi, che, messi in fila uno dopo l’altro, coprirebbero grosso modo la distanza che ci separa dalla luna.

Lo scrittore Matteo Righetto

ricostruisce con precisione i fatti in una sorta di delicatissimo requiem per una montagna violentata e abbandonata.

«Un testo potente che scava negli animi umani di chi tale tragedia l’ha vissuta a proprie spese, con la consapevolezza che dopo quel fatto niente sarà più come prima» afferma l’autore. “Da qui alla luna” è un racconto corale che fa rivivere senza retorica l’orrore di quei giorni attraverso lo sguardo degli abitanti delle vallate: il muratore Silvestro, Paolo, un giovane studente, e la vecchissima Agata.

«A cento anni esatti dalla fine della Grande Guerra, quegli abeti divelti e schiantati rappresentano i caduti di un nuovo conflitto mondiale: una guerra “ambientale”» prosegue Righetto. Il regista Sangati affida all’ironia e all’umanità di Andrea Pennacchi il racconto di questo immane disastro naturale, creando una narrazione a più voci che ci ricorda quanto sia fragile il pianeta in cui viviamo.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Eventi e Cultura del Comune di Valdagno allo 0445.428223 o via mail a eventiecultura@comune.valdagno.vi.it

Credits

“Da qui alla luna. La tempesta Vaia” di Matteo Righetto con Andrea Pennacchi

musiche eseguite dal vivo da Giorgio Gobbo – regia Giorgio Sangati

musiche originali e drammaturgia musicale di Carlo Carcano e Giorgio Gobbo

assistente alla regia Nicolò Sordo

Fonte Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa