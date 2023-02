Valdagno: Parco “La Favorita”, al via i lavori

Sostituzione ippocastani con tigli lungo il viale principale – Valdagno – Parco “La Favorita”. Al via i lavori

Tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo inizieranno importanti lavori sul verde pubblico nel Parco “La Favorita”. Si tratta della sostituzione di 21 ippocastani adulti con tigli lungo il viale principale del parco sul piano basale, quello parallelo a viale Duca d’Aosta.

Il progetto, autorizzato dalla Soprintendenza di Verona in quanto il parco ha un vincolo di interesse storico-culturale, ha preso avvio dalla verifica sullo stato di salute delle alberature nel 2021: la verifica ha riscontrato la presenza di degenerazioni e cavità a vari livelli sugli ippocastani adulti, specie più sensibile alle carie del legno, purtroppo con deperimento ormai irreversibile.

Le ragioni del grave stato di salute attuale risalgono a decenni or sono, quando gli alberi hanno subito drastici interventi cesori, inizialmente al fusto e poi ai grossi rami principali, che hanno favorito le degenerazioni che oggi si riscontrano.

L’ippocastano è una specie che ama la luce

e soffre la copertura delle altre piante, soprattutto negli stadi giovanili e questo ne compromette lo sviluppo.

Per tale motivo gli esperti hanno suggerito di sostituire i vecchi ippocastani con tigli – l’altra specie presente nel filare -, che in questo ambiente hanno dimostrato di avere uno sviluppo regolare.

Il doppio filare è infatti costituito da specie miste, tigli a nord e a sud, ippocastani nella zona centrale, ossia tra i due viali “ortogonali” del parco.

I 28 ippocastani più giovani, di medio-recente impianto, vengono invece lasciati a dimora nella speranza che, non più sovrastati dagli esemplari adulti, ricevano più sole e possano riprendere vigore. Questo anche in un’ottica di contenimento della spesa e per salvaguardare gli investimenti già fatti con il loro impianto.

La situazione dei tigli adulti presenti nel viale al momento non impone integrali sostituzioni, ma sarà periodicamente monitorata anch’essa.

I lavori verranno eseguiti dalla Coop. Soc. “Il Cerchio” di Valdagno; le necessarie modifiche alla viabilità, anche pedonale, saranno esposte in loco in base all’andamento del cantiere.

Fonte Comune di Valdagno – Ufficio stampa