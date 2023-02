Valdagno – Mostra d’illustrazione: domenica laboratorio sulle “Case nel mondo”

L’esposizione, con più di 140 opere, è visitabile fino al 19 marzo dal giovedì alla domenica in Galleria Civica Villa Valle

Valdagno – Il nuovo fine settimana di apertura della Mostra internazionale di illustrazione “Per piccina che tu sia“, ospitata in Galleria Civica Villa Valle a Valdagno, si arricchisce del primo dei diversi eventi che l’accompagnano fino a marzo. Domenica 12 febbraio, alle ore 15.30, si svolgerà l’iniziativa per bambini “Case nel mondo” a cura dell’architetto Daniela Panizzolo. Saranno proposti la lettura espressiva di libri illustrati ispirati al tema e un laboratorio creativo sulle diverse tipologie di abitazioni del mondo.

L’attività intende stimolare il fare e il progettare condiviso tra adulti e bambini dai 6 anni in su. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione (Ufficio eventi e cultura 0445-428223). L’esposizione, che raccoglie più di 140 illustrazioni provenienti dalla Fondazione Zavrel di Sarmede, è visitabile con ingresso gratuito il giovedì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.30, il sabato dalle 16.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Il giovedì pomeriggio, alle 17.00, vengono proposte attività di lettura, disegno e gioco.

Gli eventi

12 febbraio ore 15.30 Case nel mondo, a cura di Daniela Panizzolo, architetto

lettura espressiva di libri illustrati ispirati al tema e laboratorio creativo sulle diverse tipologie di abitazioni del mondo.

Un’attività che intende stimolare il fare e il progettare condiviso tra adulti e bambini (dai 6 anni) Richiesta la prenotazione

18 febbraio ore 15.30 Case, che passione! a cura di Daniela Panizzolo, architetto

breve riflessione sulle passioni e gli interessi che animano i partecipanti, utili ad immaginare la propria dimora ideale.

Attività rivolta a bambini dagli 8 anni Richiesta la prenotazione

25 febbraio ore 16.00 Ad ogni corpo il suo nido a cura di Valentina Dal Mas, danzatrice e coreografa

laboratorio di movimento espressivo per trovare rifugio all’interno del proprio corpo

Attività rivolta a bambini dai 5 anni Richiesta la prenotazione

4 marzo ore 16.00 Personaggi in cerca d’autore a cura degli studenti del Liceo Artistico Boccioni

laboratorio ludico-artistico

Attività rivolta a bambini dai 5 anni Richiesta la prenotazione

16 marzo ore 16.30 Lettura e pensiero dinamico nel libro illustrato

con Gabriel Pacheco, illustratore e direttore artistico della Fondazione Stephan Zavrel

giornata di formazione per insegnanti della scuola primaria, genitori ed educatori

18 marzo ore 16.00 Città è Casa

premiazione dei vincitori del concorso artistico rivolto ai bambini e alle bambine dai 6 agli 8 anni e alle classi della scuola primaria

Fonte: Comune di Valdagno