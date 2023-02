Valdagno: manutenzione del ponte del Maglio

Più sicuro e moderno: approvato il progetto esecutivo per la manutenzione del ponte del Maglio a Valdagno

Fa un nuovo passo avanti il percorso progettuale per rendere più sicuro e moderno il ponte del Maglio di Sopra.

È stato infatti approvato il progetto esecutivo dell’intervento che, grazie a un investimento di 760 mila euro di cui 700mila finanziati con i fondi del PNRR, porterà al restauro architettonico, al miglioramento sismico e alla messa in sicurezza del manufatto che collega le due frazioni di Maglio e Novale.

Il ripristino prevede in particolare

interventi di manutenzione delle strutture oggi ammalorate, di consolidamento e di riqualificazione funzionale, oltre a un allargamento dei marciapiedi per una maggiore tutela dei pedoni che lo percorrono.

Salvo imprevisti, l’avvio dei lavori è previsto nella seconda parte dell’anno.

“Questo progetto, per il quale siamo riusciti a ottenere un importante finanziamento dal PNRR, permetterà di garantire maggiore sicurezza e ammodernare un ponte molto utilizzato e fondamentale nei collegamenti dell’area – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federico Granello -.

L’intervento si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione che, con diversi lavori, interesserà l’area del Maglio di Sopra per migliorare la viabilità, la sicurezza e la qualità degli spazi.

Con questo obiettivo verranno infatti realizzati, con specifici progetti, dei nuovi marciapiedi nell’area centrale del quartiere e un nuovo parcheggio in via SS. Trinità”.

Nel caso del ponte del Maglio

si interverrà su un manufatto originario dei primi anni del Novecento, sul quale il tempo sta lasciando i suoi segni: pur non registrando problemi di tipo strutturale, il ponte evidenzia infatti un diffuso stato di degrado, in particolare per tutte le porzioni più esposte agli agenti atmosferici come travi e pilastri di bordo, porzioni laterali dell’arco e porzioni a sbalzo della soletta costituite da elementi metallici.

Gli interventi previsti riguardano quindi un generale ripristino delle parti ammalorate dell’impalcato e delle sottostrutture nonché un incremento della resistenza dei singoli elementi strutturali in relazione alle specifiche esigenze del ponte, attraverso la realizzazione di armature integrative e fasciature in fibre di carbonio.

Si procederà inoltre al rifacimento integrale, previa demolizione e asportazione, della soletta con sbalzi in allargamento: questo consentirà di ampliare i marciapiedi che saranno rialzati e dotati di paletti dissuasori, mentre il parapetto sarà completato con l’inserimento di una lamiera striata per rendere l’intervento armonico e omogeneo con l’adiacente passerella ciclopedonale.

Verrà infine sistemato e migliorato il sistema di sottoservizi che attraversa e trova sostegno nel ponte.

In allegato, una foto del ponte.

Fonte Comune di Valdagno – Ufficio stampa