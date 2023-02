Valdagno – Finisterre: il teatro diventa una passeggiata nel parco con le lettere di Emily Dickinson

Il terzo spettacolo della rassegna valdagnese in programma domenica 12 febbraio alle 11.00 nel Parco La Favorita

Valdagno – La natura del parco La Favorita incontra la poesia di Emily Dickinson. Sarà lo storico parco di Valdagno a ospitare, domenica 12 febbraio alle 11.00, “Dickinson’s Walk” il terzo appuntamento della nona edizione della rassegna teatrale “Finisterre – Teatro ai confini”. Roberta Bosetti, con la regia di Renato Cuocolo, interpreterà lettere e poesie della scrittrice americana accompagnando gli spettatori in una passeggiata radio guidata tra i vialetti, le piante e gli elementi architettonici dell’area verde cittadina. I biglietti sono già disponibili in prevendita. “Finisterre” è organizzata dal Comune di Valdagno in collaborazione con La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale.

“Dickinson’s Walk”

porta a Valdagno parole e versi della poetessa che restituiva la grandezza della natura dal chiuso della sua stanza. Una sorta di poesia del domestico che ben si congiunge con la visione di un teatro intimo e perturbante come quello di Cuocolo/Bosetti. Scabra, dura, ironica la poesia della Dickinson trascrive l’esperienza di una donna che seppe abbracciare la condizione della solitudine e farne un provocatorio strumento di conoscenza. È da molti anni che Cuocolo/Bosetti stanno portando in giro per il mondo le loro riflessioni sulla Dickinson e solo più recentemente lo spettacolo è diventato un’affascinante passeggiata radio guidata in cui si cerca di penetrare e attraversare il mondo della poetessa americana.

Fondata a Roma nel 1978 da Renato Cuocolo, l’IRAA Theatre si è trasferita a Melbourne nel 1988 dove a partire dal 2000 presenta Interior Sites Project che dura ancora oggi ed è composto da 15 spettacoli differenti.

Con questo progetto la compagnia ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali e una grande attenzione critica.

Interior Sites Project è presentato in ventisei nazioni di quattro continenti.

La Cuocolo/Bosetti è diventata la principale compagnia australiana d’innovazione ed è stata nominata Flag Company dall’Australia Council e da Arts Victoria.

Dal 2012 ha aperto una sede anche in Italia, a Vercelli, dove con il contributo dell’Australia Council ed alcuni dei principali festival teatrali italiani presenta una serie di lavori nuovi e di repertorio. Vincitori di numerosi premi tra cui Unesco Awards (USA), Green Room Award, MO Award, Premio Cavour (Australia) e nel 2015 del Premio Hystrio (Italia), i loro spettacoli sono allestiti spesso in spazi non teatrali, case e hotel, o strade, gallerie d’arte, sempre esponendo lo spazio intimo e domestico allo sguardo dello spettatore-ospite alla ricerca di un’impossibile, illecita geografia dell’intimità. Basandosi sulla rielaborazione di elementi presi dalla loro vita, Cuocolo/Bosetti costruiscono una serie di spettacoli in cui realtà e finzione si sovrappongono.

Il loro lavoro mette in discussione la separazione tradizionale tra attore e personaggio. È così un invito a riconsiderare i limiti tra performance e realtà, tra arte e vita, finzione e autobiografia. I loro allestimenti non sono mai scenografie ma trappole per la realtà.

Credits

Dickinson’s Walk

Roberta e il libro della Dickinson

Undicesima parte di Interior Sites Project

con Roberta Bosetti. Regia Renato Cuocolo

Produzione: Teatro di Dioniso, Cuocolo/Bosetti, Australia Council

