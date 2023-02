Valdagno – “Il corpo che parla”: serata sui disturbi alimentari

Venerdì 10 febbraio, alle 20.30, la sala Soster di Palazzo Festari a Valdagno ospiterà la serata “Il corpo che parla negli adolescenti e nei bambini fragili”. L’incontro, promosso dall’Associazione Midori in collaborazione con il Comune, si propone come momento di sensibilizzazione sul passaggio di trasformazione fisica, ma soprattutto mentale, che alle volte disorienta e porta i giovanissimi a un rapporto sbagliato con il cibo.

Interverranno Alessandra Sala e Vincenzo Munno, rispettivamente responsabile ed endocrinologo del Centro provinciale per i disturbi del comportamento alimentare, e la presidente dell’Associazione Midori Antonella Cornale. Tra i temi che verranno affrontati figurano il senso di vergogna, i disturbi da evitamento, i primi sintomi di disagio che, se non colti, possono portare a un disturbo di comportamento alimentare, ma anche i punti di forza in famiglia e a scuola.

Nel promuovere la serata, la presidente dell’Associazione Midori Antonella Cornale sottolinea “l’importanza per i genitori di poter capire a fondo il disagio che molti adolescenti stanno affrontando e che in prima battuta non si riesce a cogliere“.

“Questo incontro – spiega l’assessore ai servizi sociali Tiziana De Cao –

è dedicato a un tema difficile e delicato, sul quale è però fondamentale fare informazione e sensibilizzazione. Da tempo lavoriamo al fianco dell’Associazione Midori, anche attraverso lo sportello di ascolto aperto in Cittadella Sociale, per garantire un punto di riferimento professionale e protetto a disposizione delle famiglie e di ragazzi e ragazze”.

Lo sportello di ascolto e di prima informazione è disponibile, in forma gratuita, in Cittadella Sociale il martedì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 18.30 alle 20.00, previo appuntamento al 347.9634036.

I volontari dell’associazione, appositamente formati, sono a disposizione per accogliere preoccupazioni, trasmettere conoscenze di base sui disturbi del comportamento alimentare e informare sui centri di cura specialistici.

Dallo scorso agosto allo sportello è disponibile su appuntamento anche una psicologa che avrà il compito di accompagnare con un sostegno specifico la famiglia e la persona che si presume abbia un disturbo alimentare, in attesa di prima visita.

Fonte: Comune di Valdagno