Valdagno: conversazioni in lingua

Da domani a Progetto Giovani si chiacchiera in francese, spagnolo e inglese – Valdagno: conversazioni in lingua

Da domani a Valdagno c’è un nuovo appuntamento con le lingue straniere.

Tutti i venerdì pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00,

Progetto Giovani del Comune di Valdagno

ospiterà dei gruppi di conversazione in lingua inglese, spagnolo e francese per ragazzi e ragazze dai 14 ai 30 anni.

A proporli saranno Sena, Manuel e Hugo, volontari per Cooperativa Sociale Studio Progetto grazie al Corpo Europeo di Solidarietà – ESC European Solidarity Corps, un’iniziativa della Commissione Europea finanziata attraverso il programma ErasmusPlus che offre ai giovani dai 18 ai 30 anni l’opportunità di vivere esperienze di solidarietà e attività di volontariato all’estero e nel proprio paese di residenza con progetti destinati ad aiutare la comunità.

In particolare, Manuel e Hugo lavorano a Progetto Giovani Valdagno, collaborando alla gestione del centro e all’organizzazione delle attività ludiche e aggregative; Sena invece opera presso “Terraferma”, il servizio di accoglienza migranti e richiedenti asilo gestito da Cooperativa Sociale Studio Progetto.

“Uno dei punti di forza di Progetto Giovani,

e una delle cose in cui crediamo di più, è l’apertura verso l’Europa e il mondo – sottolinea l‘assessora alle politiche giovanili Ester Peruffo -.

L’Europa offre davvero tante opportunità ai giovani, che spesso sono poco conosciute e parte del lavoro è proprio anche quello di pubblicizzarle e farle arrivare a chi può beneficiarne.

Da anni Progetto Giovani ospita dei volontari europei, tramite Studio Progetto, e allo stesso modo segue giovani delle nostre zone che vogliono andare a fare esperienze simili in altri paesi.

Con queste attività creiamo così occasioni di scambio e conoscenza che, anche attraverso iniziative come i gruppi di conversazione, portano un respiro internazionale in città e un po’ di Valdagno all’estero. Ed è ancora più bello che questo avvenga attraverso attività proposte da giovani per i giovani“.

Sono tre quindi le opportunità che animeranno –

a partire dal 3 febbraio – il venerdì pomeriggio a Progetto Giovani: dalle 15.00 alle 16.00 l’appuntamento è con il francese e il gruppo di conversazione condotto da Hugo, ventitreenne francese laureato in ecologia e interessato a diventare educatore e a lavorare con bambini e ragazzi con bisogni speciali.

Dalle 16.00 alle 17.00 è la volta della conversazione in spagnolo con Manuel, ragazzo spagnolo di 25 anni laureato in giurisprudenza che ha scelto di vivere un anno all’estero con European Solidarity Corps per cercare nuovi obiettivi lontano da casa, imparando l’italiano e lavorando con i giovani.

Dalle 17.00 alle 18.00, infine, si parla inglese con Sena, ventisettenne turca designer tessile che ha scelto l’Italia come paese per mettersi alla prova e fare nuove esperienze lavorative nel settore dell’accoglienza e del lavoro sociale.

I tre appuntamenti, che si terranno ogni venerdì, non sono corsi di lingua, ma occasioni per conversare in lingua straniera fra coetanei rivolte a ragazze e ragazzi fra i 14 ed i 30 anni.

Gli incontri sono gratuiti e non è necessaria l’iscrizione.

Fonte Comune di Valdagno – Ufficio stampa