Una strada più ampia e più sicura – Valdagno – Al via i lavori per l’allargamento di via Rive

Dopo lo svolgimento dei sondaggi del terreno realizzati domenica scorsa, prendono il via i lavori di allargamento di via Rive a Valdagno. L’intervento, per un investimento di 205.000 euro dei quali 90.000 finanziati con fondi PNRR, consentirà di adeguare la strada portandola dai circa 4 metri di larghezza di oggi a 8 metri, recuperando anche spazio per un passaggio pedonale di circa un metro e mezzo.

Salvo imprevisti e prolungate condizioni meteo avverse, i lavori avranno una durata di 3 mesi. Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza, saranno necessarie delle chiusure al transito a seconda delle esigenze del cantiere, con garanzia di accesso ai frontisti.

“Un intervento molto atteso

e preceduto da un percorso progettuale complesso, segnato tra le altre cose dalla necessità di acquisire i terreni per l’inserimento del percorso pedonale e dalle particolari lavorazioni richieste per la presenza dei cavi di alta tensione interrati – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federico Granello -.

Superati questi passaggi ora diamo però finalmente il via ai lavori che trasformeranno via Rive in una strada più funzionale e più sicura sia per i veicoli che per ciclisti e pedoni. Ci dispiace se ci saranno disagi durante i lavori, ma faremo tutto il possibile per ridurli al minimo”.

Via Rive è oggi una strada molto frequentata, soprattutto dai residenti della zona, in quanto è l’unico collegamento diretto tra via Bassano del Grappa e via Ortigara. Il progetto permetterà di migliorare le condizione di percorrenza della via grazie all’ampliamento della stessa sul lato nord-est, dove si trova un terreno agricolo.

L’allargamento garantirà la realizzazione di due corsie

regolamentari da 275 centimetri ciascuna, banchine bitumate laterali parte per parte da 50 centimetri e un ulteriore spazio a raso di circa 150 cm destinato al transito dei pedoni.

Tra le lavorazioni previste dal progetto rientrano l’adeguamento dei sistemi di scarico delle acque meteoriche e la posa dei cavidotti per l’interramento delle linee telefoniche ed elettriche, attualmente aeree.

Nel tratto finale della strada sarà inoltre eseguito un piccolo muro di sostegno per colmare il dislivello tra il terreno e la nuova sede stradale, con due varchi per l’accesso dei mezzi agricoli.

Fonte Comune di Valdagno – Ufficio stampa