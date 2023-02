UTG Vicenza: coordinamento interforze TAV, sicurezza urbana e videosorveglianza

Riunione tecnica di coordinamento interforze del 2 febbraio scorso in materia di TAV e protocolli per la sicurezza urbana e sistemi di videosorveglianza.

Si rende noto che nella mattinata di ieri 2 febbraio,

il Prefetto di Vicenza, dott. Salvatore Caccamo, ha presieduto una riunione tecnica di coordinamento con la presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e la partecipazione dei rappresentanti del Consorzio Iricav Due, General Contractor dei lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario AV/AC “Verona – bivio Vicenza”, primo lotto funzionale della “TAV Verona – Vicenza – Padova”.

L’incontro ha costituito l’occasione per fare il punto della situazione tanto con riferimento all’attuazione del Protocollo di Legalità sottoscritto il 31 marzo 2021 tra le Prefetture di Vicenza e Verona, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Consorzio Iricav Due, quanto con riguardo alle attività propedeutiche all’avvio delle opere.

Con i rappresentanti di IRICAV DUE, il Prefetto ha svolto, con riferimento al 1° lotto funzionale, un approfondimento sullo stato attuale dei lavori delle opere che, come noto, interessano i territori dei Comuni di Lonigo, Montebello Vicentino, Brendola, Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina.

In particolare,

sono in fase di completamento le procedure connesse agli espropri delle aree interessate in ordine alle quali è stata effettuata un’attività di verifica sotto il profilo degli accertamenti nei confronti degli originari proprietari. Inoltre, sono in fase di completamento le attività di bonifica e di ricerca archeologica ed è costante e tempestivo il flusso informativo mediante l’alimentazione e l’aggiornamento sia della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) che della banca dati prevista dal Protocollo di Legalità.

In attuazione del Protocollo di legalità, sarà effettuato un costante monitoraggio al fine di prevenire possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell’esecuzione di lavori, sia sulle imprese appaltatici e su tutte le società in subappalto nonché sull’intera filiera delle aziende che a qualsiasi titolo prestano attività e/o servizi, anche con la verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri.

Nella stessa riunione sono state,

inoltre, esaminate le prime sette delle diciassette domande presentate da altrettanti Comuni della Provincia sottoscrittori con la Prefettura del “Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana” previsto dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, aventi ad oggetto interventi volti all’incremento della sicurezza urbana e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

Dei sette progetti esaminati, sei hanno ottenuto il parere favorevole e concorreranno nel formare la graduatoria nazionale che sarà approvata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al termine della conclusione del relativo iter istruttorio.

Vicenza, 3 febbraio 2023

Fonte – Prefettura UTG di Vicenza