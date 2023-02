USA: come ottimizzare i rapporti tra l’Italia e le consociate americane

Problematiche fiscali e gestione dei visti il tema proposto nel corso degli “aperitivi dell’internazionalizzazione” – USA: come ottimizzare i rapporti tra l’Italia e le consociate americane

Tra le iniziative ispirate dall’Atlante dell’internazionalizzazione vicentina (il portale online sul sito di Confindustria Vicenza che indica la localizzazione delle aziende vicentine nel mondo e permette l’accesso alle analisi opportunity/risk paese per paese di SACE), si segnalano gli “aperitivi dell’internazionalizzazione”, una serie di appuntamenti ospitati presso il Club degli Industriali in Corso Palladio, 13 a Vicenza, focalizzati su temi interessanti per le aziende che hanno proprie presenze sui mercati esteri o che intendono dotarsene.

Mercoledì 8 febbraio dalle ore 17.00

si parlerà del mercato USA e di come gestire al meglio i cosiddetti rapporti infragruppo, tra casa madre italiana e filiazioni presenti nel mercato americano.

L’incontro, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, vedrà le introduzioni di Giovanni Dolcetta, Vicepresidente Confindustria Vicenza con delega all’Internazionalizzazione; e Sergio Bava, Direttore Commerciale Imprese Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige di Intesa Sanpaolo.

A seguire, in collegamento dalla filiale di New York, interverrà l’Head of Corporate Desk Intesa Sanpaolo Alessandro Toigo.

Quindi ci sarà la partecipazione degli specialisti legali e fiscali di Rödl & Partner Filiberto Calascibetta, Daniele Ferretti, Monja Volpato.

Al termine delle relazioni, è previsto un momento di networking.

La partecipazione è aperta a tutte le imprese associate a Confindustria Vicenza, comprese quelle non ancora presenti sul mercato USA ma interessate a valutare futuri investimenti in strutture societarie.

6 febbraio 2023

