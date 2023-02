Unione Volley Montecchio Maggiore – Parte domenica prossima, con il match contro Marsala Volley al Palaferroli (ore 17), un filotto di sette gare che, con l’ultima giornata di ritorno del 5 marzo, dovrà determinare chi accederà alla pool promozione e chi alla pool salvezza. – Domenica con Marsala parte il rush finale del campionato

Per Unione Volley Montecchio Maggiore la pausa di due settimane è stata ottimale proprio per ricaricare le pile in vista del dispendio di energie atteso per il finale della regular season.

“Marsala è una squadra da affrontare con la massima concentrazione e attenzione perché ha appena cambiato allenatore – sottolinea il coach Marco Sinibaldi -, con Eraldo Buonavita che ha preso il posto di Marco Bracci.

Proprio per questo, come sempre avviene con questi cambiamenti, ci aspettiamo una reazione da parte della squadra ospite, con tutte le giocatrici che cercheranno di dimostrare sul campo le proprie qualità individuali.

Noi dobbiamo reggere l’urto di questa novità, e ci stiamo attrezzando per farlo lavorando bene in palestra e recuperando le energie mentali.

Forse il lungo stop ci ha fatto perdere un po’ il ritmo partita, ma ci ha dato anche il modo di limare alcuni piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza nei prossimi match.

In quest’ultima parte di campionato mi aspetto che tutte le squadre cercheranno di fare punti, sia per il pool promozione che per il pool salvezza.

Bisognerà perciò avere carburante per dare il massimo in tutte le gare, cercando di portare a casa più punti possibili”.

Montecchio Maggiore-San Bonifacio, 2 febbraio 2023