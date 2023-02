A Vicenza, nel corso di Rally Meeting, sono stati premiati i protagonisti dell’edizione 2022 e svelate le novità della numero 14 che scatterà nel primo fine settimana di marzo con la disputa del Rally delle Vallate Aretine. – Il Trofeo A112 Abarth Yokohama ha premiato a Vicenza i suoi campioni

A fine novembre gli esiti dopo La Grande Corsa

È stato il palco allestito nello stand dell’Automobile Club Vicenza

durante la rassegna Rally Meeting ad ospitare la cerimonia di premiazione dell’edizione 2022 del Trofeo A112 Abarth Yokohama, preceduta dalla presentazione di quella che per la quattordicesima volta metterà in gioco le Autobianchi A112 Abarth, una volta di più organizzata e coordinata dal Team Bassano.

Alla presenza sul palco di Miki Biasion, Federico Ormezzano e Luigi Battistolli, l’evento è iniziato con il consuntivo del 2022 che ha visto ben 49 piloti iscritti alla Serie – con un totale di 113 partecipazioni in totale – sfidarsi nelle sette gare valevoli, tutte confermate anche per il 2023 in un calendario che va ad arricchirsi di un ottavo round, dato che il Rally del Brunello solitamente fuori classifica ad assegnare la sola Coppa A112 Abarth Terra, è stato inserito a tutti gli effetti nella rosa delle gare e sarà l’unica a corrersi su fondo sterrato.

Sarà dunque la Toscana a fare la parte del leone con tre delle otto presenze a calendario, tra le quali il Vallate Aretine ad aprire il trofeo il 3 e 4 marzo; seguirà la trasferta in Sardegna per il Costa Smeralda Storico prima dell’accoppiata di rallies del Nord Est: il Valsugana di fine aprile e il Campagnolo che ad inizio giugno chiuderà il primo girone.

Per il secondo,

la carovana si sposterà a Biella a cui farà seguito la pausa estiva fino alla disputa dell’Elba di metà settembre.

Decisivo, infine, il mese di novembre con Brunello e La Grande Corsa ad assegnare i punti per tirare le somme nelle varie classifiche; oltre all’assoluta sono infatti confermate le “speciali” per i piloti Under 28, gli Over 60, la Femminile e quelli che correranno con vetture dei Gruppi 1, N e A, oltre a quella dedicata ai mezzi che montano il cambio a quattro rapporti.

L’evento è poi entrato nella fase più attesa con la consegna dei premi d’onore e quelli in natura messi in palio da Yokohama e Sparco, tramite il dealer Bordin Racing – confermati quali partner anche per il 2023 – preceduta dal ringraziamento agli organizzatori delle gare che ospitano il trofeo, ai quali è stata consegnata la tradizionale targa ricordo dalle mani del presidente del Team Bassano, Mauro Valerio.

È stata, successivamente, la volta dei piloti con Nicolò De Rosa primo a salire sul palco, grazie al bis siglato nella “under 28”, seguito da Giuseppe Cazziolato che ha primeggiato nella “over 60” e nella “4 marce”.

Passerella anche per Fabio Basso e Livio Mazza vincitori tra le “Gruppo A” prima di formare il podio finale che al terzo posto ha contemplato Marco Gentile e Vincenzo Torricelli, seguiti dai secondi, Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras, prima dell’ovazione finale per Ivo Droandi e Carlo Fornasiero vincitori del Trofeo A112 Abarth Yokohama 2022.

Il calendario del Trofeo 2023:

3/4 marzo, Rally Vallate Aretine; 14/15 aprile, Rally Costa Smeralda Storico; 28/29 aprile, Rally Valsugana Historic Rally; 2/3 giugno, Rally Campagnolo; 23/24 giugno, Rally Lana Storico; 14/16 settembre, Rallye Elba Storico; 10/11 novembre, Rally del Brunello; 24/25 novembre, La Grande Corsa.

Documenti e classifiche al sito web www.trofeoa112abarth.com

Romano d’Ezzelino (VI), 8 febbraio 2023 –

Fonte Ufficio Stampa Trofeo A112 Abarth Yokohama – Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

Immagine realizzata da Orazio Droandi