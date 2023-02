Tre sedicenni trovano un portafoglio con 345€ e lo portano alla polizia locale

Sindaco Rucco: un plauso alle giovani studentesse sedicenni per l’onestà e il senso civico esemplare

Nei giorni scorsi tre ragazze di 16 anni all’uscita da scuola hanno trovato un portafoglio con 345 euro in contanti e lo hanno portato immediatamente al comando della polizia locale di contra’ Soccorso Soccorsetto per restituirlo al legittimo proprietario.

“Grazie al senso civico delle tre giovani sedicenni la persona che ha perso il portafoglio è potuta rientrare in possesso dei documenti e dei soldi contenuti poche ore dopo averlo smarrito – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. Un plauso alle studentesse per la loro onestà e per il gesto morale esemplare”.

L’episodio è accaduto nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 17 febbraio. Lungo il tragitto che le tre ragazze, residenti in provincia, percorrono quotidianamente all’uscita da scuola hanno notato a terra, vicino al parcheggio Fogazzaro, lungo contra’ Pedemuro San Biagio, un portafoglio.

Lo hanno, quindi, raccolto e portato al comando della polizia locale di contra’ Soccorso Soccorsetto dove gli agenti hanno potuto contattare il legittimo proprietario e restituirgli il portafoglio.

Fonte: Comune di Vicenza