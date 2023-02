Volley serie A2 femminile girone B, l’Anthea Vicenza torna in campo: trasferta siciliana a Messina – Trasferta siciliana per l’Anthea Vicenza

Domenica alle 15 le ragazze di Ivan Iosi sfideranno la Desi Shipping Akademia. La guida al match

VICENZA, 3 FEBBRAIO 2023 – Riparte dalla Sicilia l’avventura stagionale in A2 femminile per l’Anthea Vicenza Volley, di scena domenica alle 15 a Messina contro la Desi Shipping Akademia nella sesta giornata di ritorno del girone B.

Dopo il turno di sosta previsto dal campionato in occasione della Coppa Italia, la squadra di Ivan Iosi cercherà di riprendere dove si era fermata, ossia con un trend positivo dato dalle due vittorie ravvicinate contro Sant’Elia e Perugia che hanno fruttato a Cheli e compagne sei punti nell’arco di cinque giorni.

Per le beriche, quello in terra sicula sarà il primo di due scontri ravvicinati, contando anche il turno infrasettimanale casalingo di mercoledì alle 20,30 contro Martignacco.

All’andata, l’Anthea Vicenza Volley riuscì in un’impresa,

spuntandola 3-2 in casa contro Messina in una situazione di piena emergenza in cabina di regia, con le assenze delle palleggiatrici Sonia Galazzo e Florencia Ferraro e con la giovanissima Nicol Del Federico (classe 2004) brava a recitare il lucido ruolo di alzatrice.

“La trasferta di Messina – commenta coach Iosi – è un ostacolo importante nella direzione delle nostre ambizioni. Non nascondiamo di volerci provare e tentare di concretizzare una rincorsa importante sul sesto posto occupato da Soverato.

Questo passa inevitabilmente da sfide come quella di domenica, che assume un valore doppio: oltre a essere un’opportunità per guardare a una classifica migliore, ha anche la valenza di un match che se vinto permette di allargare il gap esistente tra le due formazioni nel caso di poule salvezza.

Messina è una squadra fortemente rivoluzionata nel roster e nelle dinamiche di gioco; sta esprimendo un’ottima pallavolo, mi ha impressionato, ha qualità offensive enormi con un gioco molto rapido e due innesti di primissima fascia (Robinson e Martinelli) completano un organico profondo.

Per quanto ci riguarda, arriviamo bene dopo due belle vittorie contro Sant’Elia e Perugia e con un trend di crescita buono. Abbiamo ancora qualche lieve acciacco con cui fare i conti ma è nella normale amministrazione. La sosta ci ha permesso di riposare due giorni nel week end e nelle ragazze vedo tantissima determinazione”.

L’AVVERSARIO –

La Desi Shipping Akademia Messina occupa l’ottava posizione con 13 punti, a -6 da Vicenza, attualmente settima. A dirigere la squadra siciliana è coach Marco Breviglieri, che ha a disposizione un roster rinforzato dai recenti innesti della schiacciatrice americana Robinson e della centrale Martinelli. A fare il punto della situazione in casa Desi Shipping Akademia è il vice allenatore Flavio Ferrara.

“Dopo un gennaio positivo – spiega – con due scontri diretti vinti, sicuramente nella squadra è cresciuta la consapevolezza nel proprio potenziale. Lavoriamo intensamente ogni giorno su ogni dettaglio tecnico, con lo scopo di migliorare il rendimento tecnico e fisico della squadra.

Abbiamo sfruttato questo periodo per recuperare le energie e adesso siamo pronti per affrontare un mese di febbraio pieno di impegni, con i turni di campionato infrasettimanali che mettono a dura prova la squadra nel preparare le partite nel miglior modo possibile.

Già da subito avremo in casa due sfide importanti per guadagnarci punti necessari per il nostro obiettivo e quella di domenica contro Vicenza sarà un match da non perdere, che sicuramente dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità per portare a casa punti decisamente importanti”.

GLI ARBITRI –

A dirigere l’incontro tra Desi Shipping Akademia Messina e Anthea Vicenza Volley saranno il primo arbitro Walter Stancati e il secondo arbitro Christian Palumbo.

ALL’ANDATA FINI’… –

Nella sfida dello scorso 20 novembre l’Anthea Vicenza Volley la spuntò al tie break in casa. Questo il tabellino dell’incontro.

ANTHEA VICENZA VOLLEY-DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 3-2

(25-21, 25-13, 19-25, 23-25, 15-9)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Del Federico 3, Legros 13, Farina 7, Kavalenka 22, Panucci 17, Cheli 12, Formaggio (L), Ottino, Groff 1, Munaron 1. N.e.: Ghirini (L), Galazzo, Martinez, Digonzelli. All.: Iosi

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Martilotti 13, Mearini 9, Ebatombo 20, Pertens 3, Composto 9, Muzi 2, Faraone (L), Silotto 4, Varaldo 1, Brandi 1, Ciancio . N.e.: Catania. All.: Breviglieri

ARBITRI: Pasin e Cavicchi

NOTE: Durata set: 26′, 21′, 26′, 29′, 18′ per un totale di 2 ore 13 minuti di gioco

Anthea Vicenza Volley: battute sbagliate 12, ace 6, ricezione positiva 31% (perfetta 14%), attacco 41%, muri 11, errori 31

Desi Shipping Akademia Messina: battute sbagliate 12, ace 6, ricezione positiva 50% (perfetta 28%), attacco 36%, muri 2, errori 31.

IL TURNO –

Questo il programma della sesta giornata di ritorno (domenica ore 17 salvo variazioni indicate) del girone B di A2 femminile.

Desi Shipping Akademia Messina-Anthea Vicenza Volley (ore 15)

Omag-Mt San Giovanni in Marignano-Cda Talmassons

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Seap Sigel Marsala

Soverato-Assitec Sant’Elia

Itas Ceccarelli Martignacco-3M Pallavolo Perugia.

Riposa: Roma Volley Club.

LA CLASSIFICA –

Roma Volley Club 42, Omag-Mt San Giovanni in Marignano 31, Cda Talmassons 30, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 28, Itas Ceccarelli Martignacco 24, Soverato 23, Anthea Vicenza Volley 19, Desi Shipping Akademia Messina 13, Seap Sigel Marsala, Assitec Sant’Elia 9, 3M Pallavolo Perugia 6.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

Nella foto di Antonio Trogu, l’Anthea Vicenza Volley in campo nel match d’andata

www.volley-vicenza.it – @Volleyvicenza