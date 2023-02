Tra disinformazione e notizie false: quanto incidono le fake news?

Sembrerà una frase fatta, ma le fake news esistono da quando l’uomo ha imparato a comunicare. Solo nel 2017 queste hanno colpito all’incirca 8,8 milioni di utenti (rapporto CENSIS sulle fake news). E oggi nel 2023 si sta affrontando sempre di più una reale lotta tra il bene ed il male, tra chi le combatte e chi le diffonde.

Ma la vera domanda è proprio questa: perché vengono diffuse? Con quale scopo? Scopriamolo insieme

Fake News: cosa sono

Ma prima è bene che nel mondo della libera informazione, proprio per evitare di cadere nella trappola dei click baiters, è essenziale comprendere cosa siano le notizie false, come vengono create e soprattutto perché.

Con il termine fake news si intende definire un’informazione in parte o del tutto che non corrisponde alla realtà, che viene divulgata in maniera intenzionale o non, attraverso gli strumenti del web: come social, siti, articoli, fonti informative online.

In questo modo si tende a mettere in circolazione le notizie che sono principalmente inerenti agli ambiti politici, sociali, scientifici fino ad inglobare anche cultura e spettacolo.

Questo ovviamente porta a velocizzare la circolazione data anche dall’uso quotidiano e massivo che si fa del web, andando così a creare pericolosamente allarmismi di varia natura. Spesso e volentieri, molte delle fake news che diventano virali sono contenuti legati a temi di attualità o temi controversi, ma non solo.

Anche personaggi molto importanti o in mostra sui social, come le celebrità, rimangono spesso vittime di fake news a loro insaputa, come dimostra l’infografica di ExpressVPN sulle fake news sui social dove molti nomi di persone famose vengono associate a notizie completamente false, che però nel corso degli anni continuano a essere condivise dagli utenti.

Come sono in grado di agire le fake news?

È inutile nasconderci che da qualche anno viviamo quella che potrebbe essere definita come l’era della grande incertezza. Non si hanno quasi più punti di riferimento informativi (complice l’aumento di siti in rete, anche di quelli creati in Italia) e questo crea di per sé un ampio terreno su cui le notizie false trovano grande gioco nonché, grande approvazione.

Non si è in grado di riconoscere le affermazioni vere da quelle inventate. Forse per mancanza di alfabetizzazione digitale, forse perché a volte è più semplice credere a certe “bufale”. Non dimentichiamoci che il comportamento delle persone e la loro facile influenzabilità è sempre più soggetta alla “credenza facile”.

Le notizie false sanno attrarre inconsciamente le incertezze e le paure delle persone facendo leva su quelli che sono gli istinti emotivi. In questo modo generano una tale confusione che ostacola la capacità degli individui di prendere decisioni che siano informate e consapevoli.

Di norma quando ci troviamo di fronte ad una grande quantità di informazioni tendiamo a farci trarre in inganno da trappole comportamentali ed errori di percezione senza essere capaci di analizzare logicamente e razionalmente la notizia.

I meccanismi con i quali si attivano la fake news

Come detto, l’introduzione di false notizie può generare situazioni di confusione generale ed essere pericoloso. Ma quali sono i meccanismi su cui fanno leva stando ad un’analisi dell’Agenzia per l’Italia Digitale?

L’essere umano per propria natura tende a dar fiducia agli altri e considerare vero quanto viene detto;

Tendenza a ritenere corrette in automatico la propria visione ed errata quella degli altri;

Tendenza a recepire per esatte solamente le informazioni che fortificano il proprio pensiero o punto di vista quasi negando altre informazioni;

Navigare su internet sentendosi al sicuro tra le mura di casa e per questo abbassare le difese con un minor uso del pensiero critico.

Come si riconoscono le fake news?

È bene che ognuno di noi sia in grado di saperle riconoscere e quindi evitarle. Sebbene esistano molte iniziative per sensibilizzare le persone sul come evitare le truffe online e offline, non sempre viene dato lo stesso risalto al fenomeno delle fake news. Qui di seguito, una breve lista di consigli da seguire per individuare le fake news ed evitarle:

Le fake news molto spesso fanno leva sui sentimenti e risuonano come una novità. Sono costruite ad arte per risultare rilevanti e utili nei contenuti che promuovono. Questo spinge quindi l’utente nel leggere e condividere la notizia;

Non hanno prove concrete a supporto di quanto propongono. Quasi spesso non citano le fonti di provenienza delle informazioni o citano fonti false o incomplete;

Utilizzano foto e immagini curate appositamente per attrarre l’attenzione delle persone: come quello di essere differenti dal contesto di cui parla poi la notizia;

Presentano errori di battitura e titoli esca scritti in maiuscolo e con punti esclamativi.

Cosa bisogna sapere per essere in grado di evitarle?

Impara a riconoscerle sulla base delle loro caratteristiche più comuni;

Chiedi ad una persona competente per un confronto;

Fai ricerca ed analisi adeguata ;

Se ti trovi di fronte ad una “bufala” fai subito una segnalazione.

Ricordiamoci che oggi dare credibilità a ciò che circola sul web è molto semplice. Come lo è però metterle in circolazione. Un’azione che protratta nel tempo causerebbe solamente disinformazione nonché diversi pericoli per le persone. Informarsi è importante, farlo con accuratezza lo è ancora di più!