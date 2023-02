Alessandro Galoppini, casting manager del Teatro alla Scala, presidente di giuria – Torna all’Olimpico di Vicenza il concorso lirico dedicato al direttore d’orchestra Tullio Serafin

Ritorna al Teatro Olimpico di Vicenza

il Concorso lirico Tullio Serafin, organizzato da Concetto Armonico in collaborazione con l’Archivio storico Tullio Serafin e con l’ospitalità del Teatro alla Scala, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Carlo Felice di Genova, The Israeli Opera di Tel Aviv e Teatro Tullio Serafin di Cavarzere.

Con il Concorso lirico Tullio Serafin viene svelato il primo titolo d’opera del Festival Vicenza in Lirica al Teatro Olimpico di Vicenza che, per l’edizione 2023, sarà “Così fan tutte” di Wolfgang Amadeus Mozart (9 e 10 settembre) a completamento di un triennio dedicato al genio di Salisburgo.

I sei ruoli presenti nell’opera di Mozart (Fiordiligi, Dorabella, Guglielmo, Ferrando, Despina e Don Alfonso) saranno i premi principali della competizione che quest’anno ha raggiunto la sua internazionalità con la presenza del Teatro dell’opera di Tel Aviv.

Il Concorso prevederà una prima fase eliminatoria

al Teatro dell’Opera di Roma (17 aprile), al Teatro alla Scala di Milano (23 e 24 aprile), al Teatro Carlo Felice di Genova (25 aprile), al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere – Venezia (27 aprile) e al The Israeli Opera di Tel Aviv (5 maggio).

La finalissima aperta al pubblico si terrà il 7 giugno alle ore 20.30 al Teatro Olimpico di Vicenza, prestigiosa location unica al mondo che ospita dal 2013 il festival “Vicenza in Lirica”.

La commissione nei teatri che ospiteranno la fase “eliminatoria” sarà composta da Andrea Castello direttore artistico del Festival “Vicenza in Lirica” e presidente dell’Archivio storico Tullio Serafin, dal soprano Barbara Frittoli, dal mezzosoprano Renata Lamanda e da un rappresentante del teatro stesso.

La giuria nella serata finale sarà composta dal Maestro Alessandro Galoppini Presidente della Giuria (casting manager del Teatro alla Scala), Claudio Orazi (Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova), Barbara Frittoli (soprano), Renata Lamanda (mezzosoprano), Giovanna Canetti (docente di canto) e Andrea Castello (direttore artistico).

Oltre ai ruoli presenti nell’opera

“Così fan tutte” di W. A. Mozart, il bando del Concorso (scaricabile dal sito concorsoliricotullioserafin.it) prevede altri premi: Premio della critica intitolato al critico musicale Lukas Franceschini; Premio Comune di Cavarzere; un concerto per due finalisti offerto dalla Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago; Premio del pubblico intitolato a Francesco Pacchiega ed offerto dalla signora Valeri Rubini; borsa di studio intitolata a Marinella Meli offerta dal mezzosoprano Renata Lamanda.

Infine, Operabase offrirà uno sconto del 30% sugli abbonamenti Pro Artist a tutti gli artisti finalisti e uno sconto del 50% sui premi speciali. Ulteriori premi verranno annunciati nel sito del Concorso.

Negli ultimi anni il Concorso lirico Tullio Serafin è cresciuto in misura esponenziale arrivando a circa 200 iscritti da tutto il mondo nel 2022, nonostante la grave situazione pandemica che ancora continuava a persistere.

Il maestro Andrea Castello in merito al Concorso afferma:

“E’ una grande soddisfazione aver visto il Concorso crescere così velocemente, forse anche per la grande professionalità dimostrata ai giovani e la disponibilità a scambiare una parola al termine dell’audizione.

E’ una metodologia usata dal grande Serafin, documentata nel nostro Archivio e che intendiamo perseguire. Tullio Serafin deve essere commemorato con appuntamenti di spessore, come di spessore internazionale è stata la sua longeva carriera.

Il Concorso lirico deve motivare i giovani artisti a continuare a coltivare la loro arte, a credere nel loro sogno e nel loro LAVORO: tutti i partecipanti, anche coloro che riceveranno una risposta negativa, dovranno ricevere un ingrediente in più utile alla carriera”.

Dal mese di marzo sarà possibile prenotare il posto per la finale al Teatro Olimpico dal sito: www.concettoarmonico.it o su www.vivaticket.com.

Gli artisti che si vogliono candidare al Concorso si potranno iscrive fino alle ore 12 del giorno 10 aprile 2023.

English version

The competition dedicated to the conductor Tullio Serafin returns to Teatro Olimpico in Vicenza

Alessandro Galoppini, casting manager of the Teatro alla Scala, president of the jury

Tullio Serafin Competition returns to Teatro Olimpico in Vicenza, organized by Concetto Armonico in collaboration with Archivio storico Tullio Serafin and with the hospitality of Teatro alla Scala, Teatro dell’Opera in Rome, Teatro Carlo Felice in Genoa, the Israeli Opera of Tel Aviv and Teatro Tullio Serafin in Cavarzere.

With Tullio Serafin Competition, the title of one of the operas programmed for Vicenza in Lirica Festival at Teatro Olimpico in Vicenza is revealed and, for the 2023 edition, it will be “Così fan tutte” by Wolfgang Amadeus Mozart (9 and 10 September), thus completing a trilogy dedicated to the genius of Salzburg.

The six roles of Mozart’s opera (Fiordiligi, Dorabella, Guglielmo, Ferrando, Despina and Don Alfonso) will be the main prizes of the competition which this year has achieved its internationality with the presence of the Israeli Opera of Tel Aviv.

The Competition consists in a preliminary round

at Teatro dell’Opera in Rome (17 April), Teatro alla Scala in Milan (23 and 24 April), Teatro Carlo Felice in Genoa (25 April), Teatro Tullio Serafin in Cavarzere – Venice (27 April), The Israeli Opera of Tel Aviv (5 May).

The finals, open to the public, will be held on 7 June at 8.30 pm at Teatro Olimpico in Vicenza, a prestigious location, unique in the world, that has hosted “Vicenza in Lirica” festival since 2013.

at 8.30 pm at Teatro Olimpico in Vicenza, a prestigious location, unique in the world, that has hosted “Vicenza in Lirica” festival since 2013. The Jury in the theaters that will host the “preliminary rounds” of the competition will be composed by Andrea Castello artistic director of “Vicenza in Lirica” Festival and president of Archivio storico Tullio Serafin, soprano Barbara Frittoli and mezzo Renata Lamanda and a representative of the hosting theatre.

The Jury for the finals will be composed by Maestro Alessandro Galoppini PRESIDENT OF THE JURY (casting manager of Teatro alla Scala), Claudio Orazi (Superintendent of Teatro Carlo Felice in Genoa), Barbara Frittoli (soprano), Renata Lamanda (mezzo), Giovanna Canetti (singing teacher) and Andrea Castello (artistic director).

In addition to the roles in the opera

“Così fan tutte” by W.A. Mozart, the regulations of the Competition (downloadable from the website www.concorsoliricotullioserafin.it) include other prizes: “Critics Prize” in memory of the music critic Lukas Franceschini; Municipality of Cavarzere Award; a concert for two finalists offered by Fondazione Festival Pucciniano in Torre del Lago; “Audience Award” in memory of Francesco Pacchiega and offered by Mrs. Valeri Rubini; a scholarship named after Marinella Meli offered by mezzo Renata Lamanda; Operabase is offering 30% off Pro Artist subscriptions to all finalist artists and 50% off special prizes.

Further prizes will be announced on the Competition website.

In recent years, Tullio Serafin Competition has grown exponentially,

reaching around 200 enrollments from all over the world despite the serious pandemic situation that still persisted.

Maestro Andrea Castello says about the competition: “It is a great satisfaction to have seen the competition grow so quickly, maybe due to the great professionalism towards young singers and the willingness to exchange a word at the end of the audition. It is a methodology used by the great Serafin, as documented in our Archive, and which we intend to pursue.

Tullio Serafin must be commemorated with important events, just as his long-lasting career was of international importance.

The competition must motivate young artists to continue to cultivate their art, to believe in their dream and in their WORK: all participants, even those who get a negative response, must receive an extra ingredient useful for their career”.

From March it will be possible to book a seat for the finals at Teatro Olimpico on the website www.concettoarmonico.it or on www.vivaticket.com.

Enrollment to Tullio Serafin Competition closes 10 April 2023 at 12 am.

