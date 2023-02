Top e Flop di Europa League: le favorite per la vittoria della coppa

Le quote Europa League sono sempre molto equilibrate, perché in questa competizione si affrontano non solo le squadre più forti che hanno puntato come obiettivo la coppa, ma anche i club che hanno floppato l’obiettivo Champions, ossia tutte le squadre che hanno raggiunto il terzo posto nei gironi.

Ecco un’analisi statistica delle migliori e anche delle squadre che hanno floppato.

Juventus e Barcellona: dal flop al top in Europa League?

Le scommesse oggi nel palinsesto di Europa League mostrano che questi due club sono passati dal flop al top, almeno statisticamente, ma se in teoria Juventus e Barcellona dovrebbero avere vita facile in questa competizione, in realtà più il tabellone si restringe maggiori saranno le difficoltà.

La Juventus è caduta in Champions sotto i colpi di Benfica e PSG, mentre il Barcellona è stato buttato fuori da Bayern e Inter, in Europa League questi due club potrebbero costituire una probabile finale, a patto di non incontrare burroni e precipizi durante il cammino. Statisticamente è la Juventus a meritare il titolo di peggiore in Champions, con soltanto 3 punti guadagnati nei gironi.

Betis e Roma al top

Ecco le protagoniste del Gruppo C, che sono riuscite a qualificarsi senza particolari problemi. Il Betis ha dominato il girone con 5 vittorie e 1 sconfitta, ed è la squadra che ha fatto più punti nei gironi: 16.

La Roma di Mou ha dimostrato solidità e costanza, riuscendo a spazzare via le concorrenti nonostante le due sconfitte subite. La tenacia dei Giallorossi ha premiato gli uomini di Mou, che sono pronti a vincere il secondo trofeo internazionale.

Flop Lazio

Sicuramente il Gruppo F è stato il più assurdo a livello statistico, perché tutte e quattro le squadre hanno terminato le 6 gare dei gironi con 8 punti, di conseguenza, le reti segnate hanno scritto la classifica.

In teoria il Sarrismo avrebbe dovuto dominare questo tipo di modalità attraverso raffiche di gol, in pratica, 9 reti in 6 gare hanno sbattuto i Biancocelesti al terzo posto, con una retrocessione in Conference League che ha il gusto amaro del flop.

Union Berlino al top: miglior reparto difensivo

Menzione speciale per l’Union Berlino, che con un reparto offensivo da 4 reti in 6 gare disputate, si qualifica al secondo posto del Gruppo D con soltanto 2 reti subite. Tutte le gare sono terminate 1 – 0, quattro a favore del club belga, 2 a sfavore. Questo dato statistico potrebbe fare la differenza nelle prossime gare.

Attenzione ad Arsenal e PSV: gli olandesi hanno il miglior reparto offensivo del torneo

Questi sono i club che hanno dominato il Gruppo A, che nelle prossime gare potrebbero rivelarsi come le grandi favorite per la vittoria di Europa League. Il PSV possiede il miglior attacco di tutti i gironi di Europa League, con ben 15 gol in 6 gare, per questi e altri motivi, insieme all’Arsenal potrebbe scalare il tabellone nei prossimi mesi.