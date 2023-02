Thiene rassegna DomenicaTeatro: Il tenace soldatino di piombo

Il quarto ed ultimo appuntamento con la rassegna per famiglie DomenicaTeatro è domenica 12 febbraio 2023. Con lo spettacolo portato in scena dal Teatro Delle Apparizioni dal titolo Il tenace soldatino di piombo. Teatro di figura, consigliato per un pubblico a partire dai 4 anni. Da un’idea di Fabrizio Pallara di e con Valerio Malorni e Fabrizio Pallara.

Una stanza, molti giocattoli, una finestra che si affaccia su un esterno immaginario,

per raccontare la storia del soldatino di piombo e della sua ballerina. La celebre fiaba viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prenderanno vita parlando, combattendo, danzando, protagonisti di un film teatrale. Film proiettato su un grande schermo in diretta. Due piani di azione, due linguaggi a confronto, quello teatrale e quello cinematografico, che si sveleranno e si misureranno per unirsi e raccontare una grande storia d’amore.

Tutti gli spettacoli DomenicaTeatro si svolgono al Teatro Comunale con inizio alle ore 17.00.

Il biglietto unico è di € 5,00 e quest’anno viene lanciata la promozione per famiglie

che permette l’acquisto di 5 biglietti per € 20,00. Quindi con un ingresso in omaggio per estendere il piacere di un pomeriggio a teatro assieme ad un amico.

Prevendita e info all’Ufficio Cultura, piazza A. Ferrarin, 1, tel. 0445 804745. Vendita nei giorni dello spettacolo a partire dalle ore 16.00 in Teatro Comunale, tel. 0445 804 943.

