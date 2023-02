Thiene, orti urbani e sociali: ancora pochi giorni per partecipare al bando 2023

C’è tempo fino a venerdì 10 febbraio p.v. per presentare domanda di assegnazione degli orti urbani e sociali condivisi di via Monte Bianco e partecipare così al bando 2023.

Per poter partecipare è necessario essere residente a Thiene,

non disporre a qualsiasi titolo (es. proprietà, comproprietà, usufrutto o affitto) di terreni idonei all’uso ortivo ubicati nel Comune di Thiene o nei Comuni della Provincia di Vicenza.

Visto che la porzione di terreno si intende assegnato all’intero nucleo familiare del richiedente, il possesso dei requisiti deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare, quest’ultimo inteso nella composizione familiare risultante dal certificato anagrafico.

I criteri per la formazione della graduatoria sono indicati in dettaglio nel bando pubblicato sul sito del Comune, assieme a tutte le altre informazioni sulle modalità di presentazione della domanda. Questa, si ricorda, deve essere redatta su apposito modulo, contenente anche la dichiarazione circa il possesso dei requisiti, ed inviata al Comune di Thiene con posta elettronica ordinaria all’indirizzo nertempi.m@comune.thiene.vi.it. Oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo thiene.comune@pec.altovicentino.it entro e non oltre le ore 12.30 del giorno venerdì 10 febbraio 2023.

Il bando ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet comunale www.comune.thiene.vi.it o su www.sportellofamigliathiene.it.

Con gli assegnatari sarà sottoscritto un atto di concessione, inizialmente di durata biennale; alla scadenza potrà essere rinnovata di anno in anno, salvo diversa decisione da parte dell’Amministrazione Comunale, sentita l’apposita Commissione.

Il prendersi cura di un orto sociale facilita le occasioni di incontro,

permette lo sviluppo di iniziative ricreative, culturali e sociali. Nonché un sano impiego del tempo libero. Commenta Anna Maria Savio, assessora alle Politiche Sociali: «Gli orti urbani e sociali sono stati istituiti dieci anni fa e oggi rappresentano una realtà consolidata per la Città di Thiene e molto gradita alla popolazione. La possibilità di avere ortaggi coltivati in proprio comporta una maggiore qualità dei prodotti e un risparmio sulla spesa quotidiana, è un’attività salutare e svolta all’aria aperta e favorisce la socializzazione».

L’assegnazione avviene a seguito di emanazione di un apposito bando, solitamente nei mesi di gennaio-febbraio, da cui scaturisce una graduatoria, che conserva efficacia per l’intero anno. L’area dedicata conta trenta appezzamenti di 50 mq ciascuno che il Comune mette a disposizione dei nuclei familiari residenti sul territorio per la coltivazione di prodotti ortivi.

L’opportunità di coltivare un appezzamento di terreno è apprezzata anche dagli Istituti scolastici superiori, che hanno la possibilità di offrire alle classi un arricchimento e un’attività che rinsalda il rapporto terra-uomo.

Di recente, infatti, è stato assegnato un orto al Liceo cittadino “F. Corradini”, come avvenuto anche negli anni scorsi quando un altro appezzamento era stato affidato all’I.t.e.t. “A. Ceccato”.

Per favorire lo svolgimento dell’attività,

l’Amministrazione Comunale di Thiene fornisce agli assegnatari partecipanti la possibilità di acqua per usi irrigui con rimborso di spesa a fine anno suddivisa tra gli assegnatari. Il tutoraggio di un orticoltore esperto, la possibilità di acquisto a prezzi agevolati di piantine da trapianto, bulbi, sementi e mezzi tecnici (fertilizzanti naturali, antiparassitari naturali).

La possibilità di un locale e una cassapanca per il ricovero attrezzi e di contenitori per il compostaggio per il riciclo di resti vegetali. Ciascun attrezzo dovrà recare visibile una sigla del nome del proprietario e/o del numero dell’orto.

La graduatoria ha validità annuale;

si attinge da qui per procedere all’assegnazione degli orti che nel corso dell’anno possono risultare non più assegnati.

Ulteriori informazioni in merito sono disponibili presso l’Ufficio Servizi alla Persona al numero 0445-804.735 o via mail all’indirizzo nertempi.m@comune.thiene.vi.it.

Fonte: Comune di Thiene