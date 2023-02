Thiene: incendio di una pompeiana di un’abitazione: nessun ferito

Sabato sera, alle 21:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via In via De Marchi a Thiene per l’incendio di una pompeiana di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi da Schio e con i volontari del locale distaccamento, hanno prontamente spento le fiamme, evitando un incendio generalizzato.

Salvata un’auto, che si trovava parcheggiata a ridosso della struttura.

Le cause dell’innesco delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate alle 23:00.