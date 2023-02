Thiene: gli aspetti della vita quotidiana nell’indagine ISTAT anno 2023

Nel mese di gennaio 2023, l’Istat ha dato inizio all’indagine Multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana (AVQ), che studia le abitudini dei cittadini nell’impiego del tempo libero, le condizioni di salute, la partecipazione sociale e politica, l’uso delle tecnologie informatiche e altro.

I dati raccolti sono visibili solo a livello nazionale e hanno come obiettivo ultimo orientare le politiche e gli interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone.

Le famiglie campione individuate dall’Istat per il Comune di Thiene sono 27:

queste riceveranno preventivamente una lettera informativa firmata dal Presidente dell’Istat dove viene presentata l’indagine e la compilazione del questionario.

L’indagine si svolge con diverse tecniche di raccolta e in tempi diversi:

– tecnica CAWI (compilazione via web in maniera autonoma):

ha avuto inizio lo scorso 9 gennaio e terminerà il 20 febbraio 2023. Durante tale periodo le famiglie rispondenti possono compilare il questionario in maniera autonoma on-line con le credenziali riportate nella lettera informativa ricevuta dall’Istat;

– tecnica CAPI (intervista faccia a faccia):

a partire dal 28 febbraio 2023 e fino al 31 marzo 2023, le famiglie che non hanno compilato il questionario in modo autonomo vengono contattate da un rilevatore, incaricato dal Comune, che si recherà presso l’abitazione per procedere all’intervista compilando il questionario su tablet fornito da Istat. L’intervista avverrà sempre e comunque nel rispetto dei protocolli sanitari;

– tecnica PAPI (su questionario cartaceo):

in occasione dell’intervista sopra descritta, il rilevatore consegnerà a ciascun componente della famiglia un questionario cartaceo da compilare autonomamente che passerà poi a ritirare successivamente, previo accordo con la famiglia.

Il rilevatore incaricato dal Comune di Thiene per svolgere le interviste sarà munito di apposito cartellino identificativo.

Se in tale periodo qualche cittadino dovesse aver bisogno di conferme o rassicurazioni sull’identità della persona che si è presentata può rivolgersi all’Ufficio Statistica del Comune di Thiene al numero telefonico 0445 804807. (Dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.00).

Le famiglie potranno anche rivolgersi al numero verde Istat 800.188.802. Attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 21.00 per informazioni sull’indagine o ricevere aiuto nella compilazione.

Fonte: Comune di Thiene