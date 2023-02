Thiene: 42^ Stagione di Prosa con LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

Il sesto appuntamento con la Prosa per la Stagione Thienese 2022/23 è martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio 2023 con LA BOTTEGA DEL CAFFÈ. Di Carlo Goldoni con Michele Placido e la regia di Paolo Valerio, in una coproduzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production, Fondazione Teatro della Toscana.

Una notevole compagnia d’attori capitanata da Michele Placido – grande protagonista del mondo dello spettacolo italiano – è al centro di un’edizione nuova e accurata firmata da Paolo Valerio che anticipa: «Accogliamo appieno e portiamo sulla scena tutta la vitalità e il divertimento della commedia, la comprensione che l’autore mostra per l’uomo – di cui ritrae con sottigliezza le virtù ed i lati oscuri – il suo amore viscerale per il teatro, per la scrittura, per gli attori, sulle cui potenzialità costruiva personaggi universali.

Di questo testo meraviglioso è protagonista un microcosmo di persone che gravitano in un campiello veneziano. Don Marzio – il nobile napoletano che osserva seduto al caffè questo piccolo mondo e con malizia ne intriga i destini – nella nostra edizione è interpretato dal bravissimo e carismatico Michele Placido. Lo attorniano figure tutte importanti, ognuna ambigua e interessante: una coralità in cui la pièce trova il fulcro del suo impeccabile meccanismo, che imprime ritmi vorticosi alle interazioni fra i personaggi.

Cosa succede? Nulla di clamoroso: qualcuno si rovina al gioco, due amanti si ritrovano e si perdonano, qualche sogno s’infrange… ma soprattutto si spettegola. È Venezia – come dice Don Marzio – un paese in cui tutti vivono bene, tutti godono la libertà, la pace, il divertimento. (scheda artistica)

Martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio 2023

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

di Carlo Goldoni

con Michele Placido

e con (in o.a.) Luca Altavilla, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Anna Gargano, Armando Granato, Vito Lopriore, Francesco Migliaccio,

Michelangelo Placido, Maria Grazia Plos

regia di Paolo Valerio

scene Marta Crisolini Malatesta

costumi di Stefano Nicolao

luci di Gigi Saccomandi

musiche di Antonio Di Pofi

movimenti di scena di Monica Codena

Coproduzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production, Fondazione Teatro della Toscana

Tutti gli spettacoli della 42^ Stagione Teatrale di Prosa iniziano alle ore 20.45.

Per informazioni e prenotazione: Ufficio Cultura negli orari di apertura al pubblico, piazza A. Ferrarin 1, tel. 0445-804.745-746, teatro@comune.thiene.vi.it e cultura@comune.thiene.vi.it

La vendita al botteghino è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per l’acquisto on line: myarteven.it e vivaticket.com

Il programma della 42^ Stagione Teatrale Thienese è consultabile nei siti: www.comune.thiene.vi.it – www.myarteven.it – www.vivaticket.com e presso tutte le aziende di promozione turistica del vicentino.

Fonte: Comune di Thiene

Tutte le foto sono di Simone De Luca

Nella foto di copertina: Michele Placido, Francesco Migliaccio, Emanuele Fortunali e Michelangelo Placido