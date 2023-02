Controlli Straordinari del Territorio – Comune di Sandrigo – Straniero pluripregiudicato espulso e trasferito al C. P. R. di Torino

CONTROLLI ed ISPEZIONI di LUOGHI DEGRADATI

Disposti dal Questore: 2 FOGLI di VIA OBBLIGATORI – 2 ORDINI di ALLONTANAMENTO dal TERRITORIO NAZIONALE – 3 AVVISI ORALI

Nella giornata di ieri è stata disposta, con Ordinanza del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, un’operazione straordinaria di Polizia interforze che ha riguardato il territorio del Comune di Sandrigo, la quale ha interessato, in particolare, alcune aree urbane che gli stessi cittadini hanno segnalato essere state teatro di specifici episodi criminali di tipo predatorio e di fenomeni di degrado urbano.

L’operazione di Polizia effettuata ieri

si colloca nel progetto di mantenere costante la presenza del le Forze dell’Ordine su tutto il territorio provinciale, mediante l’effettuazione di sistematiche e mirate attività di prevenzione generale e di controllo di Pubblici Esercizi in quei contesti comunali ove i Sindaci, nella loro funzione di Autorità Locali di Pubblica Sicurezza, hanno segnalato alle Autorità Provinciali – Prefetto e Questore – la presenza di particolari problematiche attinenti alla sicurezza urbana.

Tali attività di Polizia hanno lo scopo di monitorare sistematicamente tutto il territorio provinciale, assicurando una elevata visibilità della presenza delle Forze di Polizia, quei fenomeni di illegalità che causano una diffusa percezione di “insicurezza” nei cittadini, nonché quello di prevenire situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica dovute ad episodi di microcriminalità, allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché alla commissione di reati contro il patrimonio, oltre che alla presenza di individui non regolarmente presenti sul nostro territorio nazionale; esse, nella fase operativa, sono state integrate anche con la predisposizione di posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal territorio comunale. Il dispositivo di Polizia ha inoltre effettuato verifiche, estese agli avventori, presso alcuni esercizi pubblici.

Al dispositivo interforze hanno concorso circa 25 donne ed uomini della Questura di Vicenza, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale NordEst Vicentino e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Una specifica azione di minuzioso controllo ha interessato alcuni edifici abbandonati ove era stata segnalata dalla cittadinanza la presenza di soggetti senza fissa dimora.

Un cittadino marocchino purtroppo assai conosciuto a Sandrigo

per i suoi atteggiamenti costantemente indirizzati al conflitto ed alla provocazione nei confronti della cittadinanza – tale B.A., di anni 46, senza fissa dimora e con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità tra i quali lesioni personali, porto di armi atte ad offendere, invasione di edifici, nonché condanne per violazione della legge sull’immigrazione e per resistenza a Pubblico Ufficiale – sorpreso in una baracca occupata abusivamente , è stato trasferito all’Ufficio Immigrazione della Questura per la verifica della sua posizione nel nostro Paese.

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, il Questore Sartori ha emesso nei confronti di costui un ORDINE di ALLONTANAMENTO dal Territorio Nazionale , disponendone l’ immediato accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino . Da qui il soggetto, nei prossimi giorni, verrà imbarcato su un volo diretto nel Paese di provenienza .

Complessivamente, nel corso della operazione di Polizia sono state identificate 58 persone, di cui 18 stranieri e 15 con precedenti Penali e/o di Polizia; sono inoltre controllati 3 Esercizi pubblici, fermati 19 veicoli ed ulteriori 112 controllati con il sistema Mercurio in dotazione agli equipaggi del Reparto Prevenzione del Crimine.

Al termine delle attività operative

il Questore ha quindi adottato i seguenti Provvedimenti:

2 Fogli di Via Obbligatori

– Misura di Prevenzione Personale prevista dal Codice delle Leggi Antimafia – a carico di altrettanti soggetti gravati da precedenti penali e di Polizia, residenti in Comuni di altra Provincia e senza alcun titolo per permanere nel territorio del Comune di Sandrigo;

2 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale .

Nei confronti di altrettanti cittadini stranieri con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di varia natura, non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia, il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento dal Territorio Nazionale , con ordine di lasciare il nostro Paese entro 7 giorni.

Qualora gli stranieri non ottemperassero, verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine;

3 Avvisi Orali

– Misura di Prevenzione Personale prevista dal Codice delle Leggi Antimafia – nei confronti di pluripregiudicati sorpresi in atteggiamenti e luoghi sospetti, in relazione ai quali si ha fondato motivo di ritenere che vivano con i proventi dei reati commessi.

“Alcuni episodi delinquenziali di tipo predatorio che si sono verificati nelle zone oggetto dell’odierno controllo hanno fatto focalizzare le attività operative in specifiche aree del territorio comunale di Sandrigo – ha evidenziato il Questore Sartori al termine dell’operazione –

Una costante e capillare attività di intervento in fase preventiva, in stretta sinergia con i Sindaci e le Amministrazioni comunali della intera Provincia, oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini ci consente, infatti, di far fronte e di tenere sotto controllo le diverse espressioni di illegalità che ci vengono segnalate”.

Questura di Vicenza

Comunicato Stampa del 15 febbraio 2023