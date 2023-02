Space invaders: torna a Schio il bando dedicato alla creatività giovanile

Torna anche per il 2023 il bando dell’assessorato alle Politiche Giovanili dedicato alla creatività e al talento dei giovani dai 15 ai 30 anni. Si tratta di “Space Invaders“, con cui vengono messi a disposizione gratuitamente spazi della città per accogliere eventi, rassegne, mostre d’arte, laboratori, tornei, concerti e altre esibizioni musicali.

Come di consueto grazie a questo bando tra maggio e ottobre 2023 i giovani potranno vivere alcuni dei luoghi più belli e suggestivi di Schio trasformando la propria idea e le proprie capacità artistiche in un’occasione di incontro, impegno e conoscenza. Le iniziative proposte potranno essere realizzate negli spazi pubblici della città, fra questi anche il giardino Jacquard, l’anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra così come il Faber Box, il Parco La Valletta, le aree sportive attrezzate e la chiesa di San Francesco.

Oltre ai luoghi, l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione degli organizzatori dei progetti selezionati il materiale necessario per realizzare il progetto (impianti audio, panche, tavoli etc..) e una campagna di comunicazione ad hoc per promuovere le varie iniziative. È previsto, inoltre, il supporto di un “tutor” che affiancherà i giovani nell’ideazione e realizzazione del progetto.

«Oramai Space Invaders

è un ‘appuntamento’ fisso nel panorama giovanile del nostro territorio. Da diversi anni, infatti, sosteniamo la creatività delle nuove generazioni e sono in molti a partecipare – sottolinea l’assessore alle politiche giovanili, Barbara Corzato – Nel corso del 2022 abbiamo accolto una ventina di progetti che, come per le passate edizioni, hanno arricchito la programmazione culturale della città. È stato possibile grazie all’impegno e al talento di ragazzi e ragazze che in questo modo hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie idee, farsi conoscere e vivere da protagonisti gli spazi cittadini»

Le domande dovranno pervenire entro il 31 marzo 2023. Tutte le informazioni, le linee guida, le modalità di partecipazione, la mappa degli spazi disponibili e i moduli per partecipare sono disponibili sul sito www.faberbox.it.

Fonte: Comune di Schio