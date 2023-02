“Smoki” in salvo grazie ai Vigili del Fuoco

“Smoki” un pastore dei Lagorai a spasso nei boschi, di Valle di Santa Felicità a Romano D’Ezzelino, insieme con i propri padroni, forse per rincorrere un animaletto, scivola in un dirupo rimanendo bloccato su uno sperone di roccia: a salvarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco. – “Smoki” in salvo grazie ai Vigili del Fuoco

Il cane è rimasto bloccato nel pomeriggio di lunedì, non riuscendo né a salire né a scendere dalla piccola cengia.

I proprietari, in difficolta nel salvare l’animale, hanno dato l’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco.

Un operatore della squadra, intervenuti da Bassano del Grappa, si è calato, raggiungendo Smoki che è stato imbragato e portato a terra dove è stato in consegna ai felici proprietari.