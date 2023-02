Marano Vicentino: nuovo sito web del Comune con i fondi del PNRR

Digitalizzazione: nuovo finanziamento PNRR per il rifacimento del sito web comunale

Prosegue la digitalizzazione del Comune di Marano Vicentino:

dopo i finanziamenti ricevuti lo scorso settembre, per 147.654 euro, l’amministrazione comunale ha ora ottenuto un nuovo finanziamento di 155.234 euro. Si tratta di fondi del PNRR per la misura “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, erogati dal Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Il finanziamento consentirà il rifacimento del sito web comunale, in linea con le nuove direttive europee – spiega l’assessora Alessandra Cavedon -, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini interfacce chiare, semplici da usare e da navigare. Nel sito web saranno inseriti anche molti nuovi servizi digitali utili ai cittadini e alle imprese, come la richiesta di rilascio di permessi o autorizzazioni, il pagamento di oneri e tributi, le richieste di servizi e la possibilità di prenotare appuntamenti”.

L’affidamento del servizio dovrà essere assegnato entro 9 mesi al massimo; le attività andranno poi concluse entro un anno.

Fonte: Comune di Marano Vicentino