Sincronizzato, a Trento la due giorni dei Campionati Italiani

Si terranno questo weekend, al Palaghiaccio di Trento, i Campionati Italiani di pattinaggio sincronizzato. Nella due giorni dedicata alla rassegna tricolore organizzata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio con l’importante contributo e supporto della Pattinatori Artistici Ghiaccio di Trento, in palio sia il titolo Senior che quello Junior.

In concomitanza, nella sola giornata di domenica, in programma anche la terza Gara Nazionale di sincronizzato a cui prenderanno parte ben 29 squadre delle altre categorie.

Un’edizione, quella 2023 dei Campionati Italiani, che offrirà l’appassionante sfida, nella categoria Senior, tra le Hot Shivers di Sesto San Giovanni, allenate da Andrea Gilardi e in rappresentanza della società Precision Skating Milano, e le padrone di casa delle Ice on Fire, allenate da Roberta Giuliani e in rappresentanza della CPA Trento.

Un duello di grande interesse perché la squadra vincitrice, oltre a fregiarsi del titolo tricolore, potrà rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Mondiali in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, tra fine marzo e inizio aprile.

Sono invece tre le formazioni che si contenderanno la gara in ambito Junior: le Hot Shivers (Precision Skating Milano), le Ladybirds (Agorà Skating Team) e le Shining Blades (Icelab).

Di seguito la pagina con il programma e i risultati.

Fonte FISG