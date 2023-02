“Rucco può citare tutti i numeri che vuole, ma c’è una cosa che è più forte delle dichiarazioni trionfalistiche e dei comunicati di propaganda: la realtà. – Sicurezza, l’affondo di Possamai: “La realtà contraddice i numeri di Rucco”

Da Palazzo Trissino le cose possono anche sembrare rose e fiori, ma la realtà che i vicentini vedono ogni giorno per le strade e nei quartieri è un’altra: sulla sicurezza, l’amministrazione comunale ha clamorosamente deluso le roboanti promesse elettorali di 5 anni fa”.

È il duro affondo di Giacomo Possamai, candidato sindaco per Vicenza, a commento dei dati diffusi ieri dal Comune.

“Rucco – prosegue Possamai – snocciola numeri su numeri,

migliaia di multe ai senzatetto, 20 mila interventi della Polizia Locale. Però i problemi restano lì, irrisolti, davanti agli occhi di tutti: basta andare in giro per la città, uscendo da Palazzo Trissino e dagli uffici comunali. E quindi?

Quindi vuol dire che la ricetta che l’amministrazione sta usando non funziona, puro e semplice.

E non è certo colpa della Polizia Locale, che anzi sta letteralmente facendo gli straordinari. Il ragionamento è molto semplice: Rucco può anche vantarsi di aver fatto 3 o 4 volte il numero di azioni di controllo del 2017.

Ma se il risultato è questo, cioè che i problemi rimangono e addirittura la situazione peggiora, vuol dire che è proprio sbagliato l’approccio.

Einstein diceva che la definizione di pazzia è continuare a fare la stessa identica azione e sperare che abbia un esito diverso.

O forse, come in questo caso, semplicemente l’Amministrazione Comunale non ha la minima idea di come affrontare il tema sicurezza: puoi anche fare la stessa cosa 100 volte di più, o 1000 volte di più, ma se il modello è sbagliato non ne verrà fuori niente”.

“Prendiamo uno dei dati citati con grande enfasi:

le 2000 multe ai senzatetto. Sono state efficaci? Di certo non sono state pagate, ma sono almeno servite a fare in modo che non dormissero più a Palazzo Chiericati, o sotto la Basilica, o in spazi impropri e problematici?

E’ stata individuata una soluzione alternativa? Rispondiamo noi: no. I senzatetto in centro storico negli ultimi anni sono sempre di più.

Come si moltiplicano gli episodi di microcriminalità, le risse, le occupazioni abusive. Anche su questo fronte – conclude il candidato sindaco Possamai – Vicenza ha bisogno di un cambiamento e di un nuovo modello di sicurezza urbana, che metta insieme le migliori pratiche già sperimentate in giro per l’Italia e per l’Europa: basta uscire dai confini comunali per scoprire che c’è chi sa governare i temi della sicurezza e del degrado con grandi risultati.

Non servono i finti sceriffi con il distintivo di latta: un uso massiccio della tecnologia e una più forte attenzione al sociale possono diventare i migliori alleati degli agenti della Polizia Locale”.