Si respira aria di Pink Floyd a Piovene Rocchette

Torna la grande musica il 18 marzo all’auditorium di Piovene Rocchette con le magiche melodie senza tempo dei Pink Floyd eseguite dai Wit Matrix , una delle Tribute band più note in Italia e molto apprezzata anche all’estero .

Dopo il recente Sold Out al teatro di San Bonifacio , sarà proprio il palco dell’auditorium comunale ad ospitare la prima data del nuovo spettacolo “Breathe” che si preannuncia molto spettacolare .

Uno Show curato in ogni dettaglio,

dalle musiche con brani nuovi eseguiti appositamente per l’occasione , alla parte scenografica di grande impatto , per ricreare quelle atmosfere che hanno reso celebre la mitica band Inglese .

Il repertorio proposto dai Wit Matrix sarà una carrellata di successi dei Pink Floyd che con le loro canzoni hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni .

Canzoni intramontabili , se pensiamo che quest’anno è il 50° di “ The Dark Side of the Moon “ , il loro disco di maggior successo e ancora oggi al primo ascolto risulta essere attualissimo con delle sonorità straordinarie e per certi versi mai più’ eguagliate da nessuno , infatti .ancora oggi questo album viene usato per testare gli impianti Hi Fi .

I Wit Matrix sono formati da 10 elementi

con un seguito di Tecnici e Ingegneri professionisti tra i migliori in circolazione, oggi offrono uno Show di caratura internazionale suonando sia in Italia che all’estero in eventi con allestimenti audio/luci imponenti.

Oltre che dalla critica sono molto apprezzati dalle Star internazionali e nazionali della musica , le loro numerose collaborazioni sono riportate nel loro sito ufficiale www.witmatrix.com, nomi illustri da Cesareo degli Elio E le Storie Tese a Dodi Battaglia dei Pooh a Jennifer Batten chitarrista di Michael Jackson alle Coriste Originali dei Pink Floyd .

Hanno accompagnato in tour in Italia Harry Waters il figlio di Roger Waters ,fondatore della band inglese . Insomma una vera garanzia di qualità che li rendono unici nel panorama Italiano delle Tribute Band .

Recentemente e’ uscito il nuovo CD , dei Wit Matrix “ Our Bricks in the Wall “ basato sull’opera monumentale “ The Wall “ suonato dal vivo , alcuni brani sono stati reinterpretati in maniera personale, senza però snaturarne la loro essenza che li hanno resi immortali nella storia del Rock .

I biglietti per questo meraviglioso appuntamento sono disponibili sul circuito liveticket .

Non mancate a questo straordinario appuntamento con la musica .

22 febbraio 2023

Fonte Palliati Claudio