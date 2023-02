La staffetta mista chiude al 5° posto – Short Track, CdM a Dordrecht: quartetto femminile in Finale A

Si chiude con un po’ di amaro in bocca per l’Italia

la seconda giornata sul ghiaccio di Dordrecht, sede della sesta e ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di short track.

In Olanda la Nazionale guidata dal direttore tecnico azzurro Kenan Gouadec e dagli allenatori Nicola Rodigari e Derrick Campbell può sorridere per la Finale A raggiunta dalla staffetta femminile mentre non è andata altrettanto bene al quartetto maschile, penalizzato dalla giuria in semifinale e dunque escluso dalle gare di domani.

Tra le prove odierne da registrare la quinta posizione della staffetta mista tricolore formata da Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) e Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle). Una caduta a tre giri dal termine non ha purtroppo consentito alla squadra azzurra, quarta in quel momento, di continuare la rincorsa alla Polonia per un posto sul podio. La vittoria è invece andata all’Olanda davanti al Canada.

Nelle gare individuali il miglior piazzamento

è stato messo a referto da Arianna Sighel, sesta sul traguardo nella Finale A dei 1500 metri. Un risultato che le ha permesso di chiudere decima complessiva nella classifica generale di Coppa del Mondo sulla distanza.

La migliore notizia di giornata resta così la Finale A raggiunta dal quartetto femminile composto da Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Sighel e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), giunta seconda sul traguardo in semifinale alle spalle del Canada. Domani, nell’ultimo atto, le azzurre si troveranno ad affrontare proprio Canada, Cina e Ungheria.

Domenica dunque, nella terza e ultima giornata di gare, di scena le finali dei 500 metri, della seconda sessione dei 1500 metri e delle staffette.

Di seguito i risultati e il programma.

L’appuntamento sarà trasmesso integralmente in diretta sulla piattaforma digitale Discovery+.

In copertina la staffetta femminile azzurra in lotta sul ghiaccio. Credit: ISU