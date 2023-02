Riparte da Dresda la stagione di Coppa del Mondo di short track con il primo appuntamento del 2023 sul ghiaccio tedesco della Joynext Arena. – Short Track, a Dresda il via alla quinta tappa di Coppa del Mondo

Da domani il via alla tre giorni della quinta tappaShort Track, a Dresda il via alla quinta tappa di Coppa del Mondo del circuito internazionale a cui prenderà parte anche la Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Kenan Gouadec e dagli allenatori Derrick Campbell e Nicola Rodigari.

Dodici gli azzurri convocati.

UOMINI: Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri)

DONNE: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle).

Dopo una buonissima rassegna continentale, l’Italia proverà a Dresda a competere nuovamente per posizioni di vertice, sia con le sue migliori individualità sia nelle gare a squadre.

“La squadra ha lavorato bene nel periodo post Europei e siamo pronti ad affrontare queste ultime due tappe di Coppa del Mondo prima dell’appuntamento più importante della stagione, vale a dire il Mondiale di inizio marzo in Corea – il commento del d.t. azzurro Gouadec –. Cercheremo di continuare a dimostrare il nostro ottimo livello sia nelle prove individuali che in staffetta e sfruttare anche ogni occasione anche per interpretare in modo sempre migliore le varie tipologie di gara. L’obiettivo è alzare il livello di prestazione garantendoci presenze nelle finali e avvicinando il più possibile il podio“.

A questo link, non appena disponibile, sarà pubblicato il programma delle gara.

Le gare saranno trasmesse in diretta in forma integrale sulla piattaforma digitale Discovery+.

Fonte FISG