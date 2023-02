Pietro Sighel è anche 2° sui 1500 metri – Short Track, CdM a Dresda: grande vittoria per la staffetta mista!

Si riapre alla grandissima la stagione di Coppa del Mondo per l’Italia dello short track.

Nella seconda giornata sul ghiaccio della Joynext Arena di Dresda

– quinta tappa stagionale del circuito internazionale e la prima in assoluto di questo 2023 – Pietro Sighel è salito sul secondo gradino del podio nella prima sessione del weekend sui 1500 metri e la staffetta mista tricolore ha conquistato uno straordinario successo, il primo di sempre della storia azzurra in Coppa del Mondo.

Per l’Italia dello short track è così arrivata anche la prima vittoria stagionale nel circuito internazionale con i podi che hanno raggiunto quota sei.

Per Pietro Sighel

si tratta del terzo podio stagionale individuale in Coppa del Mondo dopo il 3° posto di Montreal e quello di Calgary, entrambi sui 500 metri. Il secondo posto odierno è anche il miglior risultato di sempre in carriera nel circuito internazionale per il 23enne trentino delle Fiamme Gialle, capace per la prima volta di raggiungere la top 3 nella distanza più lunga del programma.

Un exploit che gli permette di diventare il quarto pattinatore della storia tricolore – dopo Fabio Carta, Nicola Rodigari e Nicola Franceschina – a collezionare almeno un podio in Coppa del Mondo in ciascuna delle tre distanze individuali olimpiche dello short track. Nella Finale A dei 1500 metri, l’azzurro è stato battuto soltanto dal coreano Lee June Seo con il terzo posto occupato invece dall’altro coreano Lim Yong Jin.

Strepitosa e storica l’affermazione della staffetta mista tricolore

formata da Pietro Sighel, Arianna Sighel (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle). Il quartetto italiano ha lottato strenuamente nel corso di tutta la gara e si è lasciato alle spalle rispettivamente Corea del Sud, Olanda e Canada al termine di una bagarre senza esclusione di colpi in cui è stato ancora una volta Sighel l’uomo decisivo grazie al sorpasso all’ultima curva che è valso il successo al team tricolore.

Primo gradino del podio anche per Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), sceso sul ghiaccio in semifinale.

Quanto alle altre gare, il terzo posto della staffetta maschile formata da Sighel, Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Cassinelli e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) alle spalle di Cina e Giappone vale l’accesso alla Finale B.

Bene, nell’individuale, Arianna Valcepina, brava a raggiungere la Finale A dei 1500 metri dove ha poi concluso ottava sul traguardo.

Domani, terza e ultima giornata della tappa tedesca, in scena le finali dei 500 metri, della seconda sessione sui 1500 metri e delle staffette monosesso.

Di seguito i risultati e il programma della tappa.

L’appuntamento sarà trasmesso integralmente in diretta sulla piattaforma digitale Discovery+.

Fonte FISG Credit ph Thomas-Nadalini