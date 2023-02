Serie A: Rangers all’Arena con la sorpresa Patavium

Domenica 26 febbraio alla Rugby Arena di Vicenza, va in scena la quindicesima giornata della Serie A, con i biancorossi che ospitano Patavium, formazione neopromossa rivelazione del campionato.

I vicentini guidati da Cavinato e Minto, forti del successo sul Valsugana di domenica scorsa sono nel pieno della fase calda del campionato. Nei prossimi due turni, prima con Patavium e poi con Tarvisium, sempre sul terreno di casa, si decide l’esito della stagione regolare.

A sfidare i biancorossi nel fortino della Rugby Arena

arriva il Patavium Rugby Union, formazione che unisce le grandi tradizioni ovali di Rubano e Selvazzano. I padovani, guidati dall’ex coach Rangers Luca Faggin sono la sorpresa del campionato.

Neopromossi, hanno fin da subito fornito buone prestazioni in campo ottenendo sei vittorie su tredici gare e numerosi bonus difensivi che consentono ai rossoverdi di occupare la sesta piazza in graduatoria e doppiare i punti della zona play-out.

Per la Rangers, anche in questa gara, sarà dunque vitale non abbassare la guardia ed imporre fin da subito il proprio gioco, mantenendo al contempo la giusta dose di aggressività e disciplina per ottenere il bottino pieno, sfruttare la pausa della Tarvisium e proseguire la corsa i testa alla graduatoria.

Dirigerà l’incontro il Sig. Jaco Erasmus di Treviso.

I biancorossi potranno come sempre contare sul supporto degli appassionati vicentini in tribuna e non solo: grazie infatti alla partnership con ErreSport, la gara sarà disponibile in diretta streaming sul canale Youtube di ErreSport.

Forza Rugby Vicenza

Prossimo Turno

15° giornata 26/02/2023 ore 14:30

Rangers Rugby Vicenza v Patavium Rugby Union

Petrarca Padova v Rugby Badia

Rugby Casale v Verona Rugby

Rugby Paese v Valpolicella Rugby

Romagna RFC v Valsugana Rugby Padova

riposa Ruggers Tarvisium

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 57

Ruggers Tarvisium 50

Valsugana Rugby 43

Petrarca Padova 41

Verona Rugby 35

Patavium Rugby Union 30

Rugby Paese 26

Casale Rugby 20

Rugby Badia 20

Valpolicella Rugby 15

Romagna RFC 14

Fonte ASD Rangers Rugby Vicenza