Giulia Presti sfiora il podio nella partenza in linea – Pista Lunga, CdM junior Inzell: Serena Pergher è seconda sui 500 metri

SABATO

Il settore giovanile dello speed skating comincia due intense settimane di competizioni a Inzell, in Germania.

Tra sabato 4 e domenica 5 febbraio, il ghiaccio della Max Aichner Arena è teatro della terza tappa della Coppa del Mondo junior.

L’appuntamento rappresenta una sorta di prova generale in vista dei Mondiali di categoria, programmati sempre a Inzell, nel weekend del 10-12 febbraio.

Dieci gli azzurri impegnati nella due giorni corrente.

Fra gli uomini i convocati sono Mattia Bernabé (S.C. Pergine), Gianluca Bernardi (S.C. Pergine), Manuel Ghiotto (Noale Ice), Giosué Neve (Noale Ice) e Giacomo Zampedri (S.C. Pergine).

In campo femminile, invece, sono della partita Giorgia Aiello (Cardano Skating), Giorgia Fusetto (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Giulia Presti (S.C. Pergine) e Maybritt Vigl (Ritten Sport).

Nella giornata odierna sono andati in scena i 1.000 metri, i 3.000 e le team sprint.

L’Italia ha festeggiato un podio, grazie a Serena Pergher, classificatasi al 3° posto sui 1.000 metri.

La diciottenne poliziotta ha chiuso la sua prova in 1’18”12, migliorando peraltro di quasi due secondi il proprio primato personale.

Solo la kazaka Alina Dauranova (1’17”98) e l’olandese Pien Herman (1’18”06) hanno preceduto la teenager azzurra.

Per Pergher arriva una significativa conferma,

poiché nella stagione in corso si è attestata sul gradino più basso del podio in ognuno dei tre 1.000 metri della Coppa del Mondo junior a cui ha preso parte.

Sempre sui 1.000, uomini o donne non fa differenza, sono giunti i nuovi primati personali anche degli altri tre azzurri impegnati.

Giorgia Fusetto si è migliorata di otto decimi (1’23”51), prestazione valsale la 20a piazza. Giosué Neve (20° con 1’12”98) ha ritoccato di personal best di un secondo e mezzo. Mattia Bernabé (26° con 1’13”57) ha abbattuto il PB di quasi due secondi.

Il miglioramento generalizzato si è proposto anche sui 3.000 metri.

Nel settore femminile Giorgia Aiello (16a con 4’29”46), Giulia Presti (17a con 4’29”62) e Maybritt Vigl (22a con 4’34”56) hanno letteralmente polverizzato il primato personale.

In ambito maschile Gianluca Bernardi (17° con 3’54”79) e Giacomo Zampedri (3’55”14) hanno seguito la medesima falsariga, completando su questa distanza la gara più rapida della loro ancor giovane carriera.

A onore del vero, è doveroso sottolineare come i primati personali siano caduti a raffica anche per gli atleti di altre nazioni, a dimostrazione di come le condizioni della Max Aichner Arena fossero oltremodo favorevoli. Cionondimeno, resta il fatto che gli azzurri hanno avuto il merito di saperle sfruttare.

Domenica si disputeranno i 500 metri, i 1.500 metri e le mass start.

Qui il programma e i risultati della tappa di Coppa del Mondo junior di Inzell.

DOMENICA

Nella Max Aichner Arena di Inzell (Germania) è giunta a compimento l’edizione 2022-23 della Coppa del Mondo junior di speed skating.

All’appuntamento hanno partecipato dieci giovani pattinatori italiani.

In campo femminile si sono cimentate sul ghiaccio tedesco Giorgia Aiello (Cardano Skating), Giorgia Fusetto (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Giulia Presti (S.C. Pergine) e Maybritt Vigl (Ritten Sport).

Invece, fra i maschi, hanno gareggiato Mattia Bernabé (S.C. Pergine), Gianluca Bernardi (S.C. Pergine), Manuel Ghiotto (Noale Ice), Giosué Neve (Noale Ice) e Giacomo Zampedri (S.C. Pergine).

Nella giornata odierna si sono disputate tre gare per settore. I 500 metri, i 1.500 metri e le mass start.

Serena Pergher si è nuovamente espressa su livelli d’eccellenza,

conquistando il 2° posto sui 500. La teenager azzurra ha chiuso in 38”97, inchinandosi solo di 9 centesimi alla vincitrice, l’olandese Pien Hersman.

La poliziotta azzurra ha quindi archiviato il quinto podio della stagione nella Coppa del Mondo junior. Si tratta però della prima piazza d’onore dopo quattro terzi posti.

È doveroso sottolineare l’ottimo impatto con il circuito giovanile avuto da Giulia Presti, capace di sfiorare il podio nella mass start. La diciassettenne azzurra, all’esordio assoluto, ha centrato il 4° posto, vedendosi preceduta in volata dalle olandesi Angel Daleman e Chloé Hoogendoorn, nonché dalla coreana Soo-Min Kang.

Notevole la performance italiana anche nei 1.500 metri femminili.

Sia Giorgia Aiello che Maybritt Vigl hanno stabilito il nuovo primato personale, concludendo rispettivamente al 5° posto (2’04”83) e in 8a posizione (2’05”52).

Vigl, peraltro, è giunta in 8a piazza anche nella partenza in linea. Infine, tornando ai 500, Giorgia Fusetto (40”72) ha chiuso 16a, migliorando di mezzo secondo il proprio personal best.

Nel settore maschile, i 500 metri sono andati in archivio con i primati personali di Mattia Bernabé (13° con 36”72) e Giosué Neve (30° con 37”77).

Discorso affine nei 1.500 metri, dove Giacomo Zampredri si è classificato 23° con 1’53”88 e Giosué Neve, al secondo PB di giornata, 25° con 1’54”04.

Infine, nella mass start, Gianluca Bernardi e Manuel Ghiotto hanno concluso rispettivamente 10° e 11°.

I riflettori del circuito giovanile restano puntati su Inzell, poiché la località bavarese sarà a breve teatro dell’appuntamento clou dell’inverno.

Il fine settimana del 10-12 febbraio sarà infatti quello in cui nel borgo situato all’estremità sud-orientale della Germania si terranno i Mondiali junior.

Qui il programma e i risultati della tappa di Coppa del Mondo junior di Inzell.

Fonte FISG Ufficio Stampa

Credit Ph Getty Images