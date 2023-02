Sarcedo: una canna fumaria incendia il tetto

Poco prima delle 9:30, i vigili del fuoco sono intervenuti, in via San Giuseppe a Sarcedo per l’incendio della copertura di un tetto innescato da una canna fumaria.

I pompieri arrivati da Schio e Vicenza con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e dodici operatori, hanno spento l’incendio del tetto della casa di due piani fuori terra in parte in corso di ristrutturazione.

I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme e sezionato la copertura, evitando la propagazione dell’incendio a tutto il tetto.

Le fiamme hanno danneggiato una porzione di circa 30 mq di copertura.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore.

Fonte VVF