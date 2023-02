Sandrigo: “Uno sguardo oltre il campo”

È tempo di bilanci per “Oltre il campo: percorsi per una inclusione possibile”. Si chiude infatti il triennio di attività del progetto avviato dalla Parrocchia di Sandrigo con la collaborazione del Comune di Sandrigo e della Cooperativa Sociale La Vigna, reso possibile dal contributo economico della Fondazione Cariverona.

Per condividere i risultati del percorso fatto finora venerdì 24 febbraio alle 15 nella Sala Gasparotto della Parrocchia di Sandrigo si terrà “Uno sguardo oltre il campo“, un evento pubblico in cui verranno raccontati questi tre anni di lavoro, mantenendo uno sguardo proiettato al futuro.

Per il Comune di Sandrigo interverrà il sindaco Marica Rigon e per la parrocchia Don Giovanni Sandonà.

Silvia Borin della Cooperativa Sociale La Vigna,

illustrerà i risultati raggiunti dal progetto. Il suo intervento sarà seguito da un intervento curato da Ernesto Grandini e Nancy Bogdan dell’associazione Sinti Italiani Prato facilitati da Luca Bravi, ricercatore dell’Università di Firenze.

Attraverso un racconto autobiografico, questo spazio aiuterà i presenti a riflettere sulle condizioni di vita della popolazione sinti e rom proprio nelle aree di intervento in cui in questi anni ha lavorato la rete territoriale di “Oltre il campo”: casa, lavoro, scuola e comunità. Al tavolo con i relatori toscani siederanno anche alcuni protagonisti di “Oltre il campo” che racconteranno in prima persona il percorso compiuto in questi tre anni.

Oltre il campo è un progetto multidisciplinare,

che ha dato maggiore sistematicità ai percorsi di accompagnamento e di promozione umana che da oltre dieci anni erano presenti su iniziativa della Parrocchia e di Caritas Diocesana.

Multidisciplinare, perché va ad intervenire in maniera organica su diversi ambiti della vita: lavoro, casa, scuola e comunità. L’innovatività del progetto sta proprio nell’intervento coordinato su queste quattro dimensioni per promuovere una concreta integrazione delle famiglie italiane di origine sinti. Il progetto non si rivolge esclusivamente a loro, ma punta anche a coinvolgere l’intera comunità di Sandrigo in un processo di crescita collettiva.

Il progetto Oltre il campo è stato preso ad esempio a livello nazionale da realtà attive nell’integrazione delle comunità rom e sinti tra cui l’Associazione 21 luglio di Roma.

Le attività del progetto sono iniziate nel 2020 e sono state fortemente condizionate dalla pandemia del Covid-19, che ha aggravato le fragilità preesistenti, facendo sorgere nuovi servizi per rispondere all’emergere di nuove esigenze. Il progetto Oltre il campo andrà gradualmente a chiudersi, ma l’intervento a sostegno della comunità sinti di Sandrigo proseguirà in altre modalità.

IL PROGETTO OLTRE IL CAMPO IN NUMERI

I nuclei familiari sinti di Sandrigo sono 13, composti in totale da 66 persone di cui 40 minori.

I dati della partecipazione scolastica: 19 ragazzi seguiti, 8 alle elementari, 7 alle medie e 4 alle superiori

2 nuovi iscritti nella scuola dell’infanzia.

10 nuclei familiari sono stati coinvolti nei percorsi di consapevolezza sull’abitare e vogliono cambiare la loro situazione abitativa.

15 nuclei familiari inseriti nelle graduatorie di Ater anni 2021 e 2022 sia a Sandrigo che in altri comuni.

3 famiglie assegnatarie casa Ater di cui 1 sta completando l’inserimento abitativo.

6 tirocini lavorativi avviati.

1 assunzione.

1 supporto per regolarizzazione di lavoro autonomo.

2 persone hanno seguito corsi di saldatura professionale presso scuola saldatura di Caldogno.

2 persone hanno seguito corsi di pulizia industriale.

3 laboratori professionalizzati per imparare il mestiere di imbiachino.

4 corsi di cucito avviati

1 corso avviato con i consulenti del lavoro.

2 laboratori gestiti da professionisti esperti in fotografia e videomaking, rivolti ai bambini e ai ragazzi.

1 libretto fotografico realizzato dai ragazzi.

3 mini documentari filmati dai ragazzi.

12 ragazzi sono stati coinvolti nella realizzazione di un libro da colorare, basato su una favola tramandata oralmente dalle famiglie Sinti di Sandrigo.

L’EVENTO

Venerdì 24 febbraio – ore 15

UNO SGUARDO OLTRE IL CAMPO

Evento a conclusione del triennio di attività

Presentazione dei risultati ottenuti nel triennio 2020-2023 dal progetto “Oltre il campo, percorsi per una inclusione possibile”

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Relazione del progetto a cura della Coop. Soc. La Vigna

Intervento di Luca Bravi, Ricercatore Università di Firenze

Intervento di Ernesto Grandini e Nancy Bogdan, Associazione Sinti Italiani Prato

Seguirà Buffet

Sala Gasparotto, Patronato Arena di Sandrigo – Via S. Gaetano, 12 – Sandrigo

Ingresso libero

Per informazioni: inclusionesandrigo@gmail.com

Fonte Ufficio Stampa – Oltre il Campo