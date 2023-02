San Valentino: un cuore rosso per Schio brilla in piazza Rossi

Da ieri sera un cuore rosso brilla in piazza Rossi. È stato installato dall’Amministrazione Comunale e rimarrà sotto il Duomo fino al 17 febbraio. Perfetto per chi con l’arrivo di San Valentino vorrà scattare qualche fotografia “luccicante”, questo cuore è soprattutto un messaggio d’amore per il territorio.

«Amare il proprio territorio significa principalmente avere consapevolezza del bene prezioso che ci accoglie – sottolinea l’assessore alla promozione del territorio, Barbara Corzato – I cittadini e i visitatori possono essere protagonisti della custodia del patrimonio collettivo e, grazie anche alla conoscenza, scoprilo e amarlo in tutta la sua bellezza e delicatezza. Questa installazione è un modo alternativo per ricordarci quanto è importante avere cura di ciò che ci circonda».

Scledensi e non potranno postare le proprie foto sui social taggando la pagina Instagram visitschio e aggiundendo l’hastag #schioinlove.

