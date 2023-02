Un Sindaco uscente (il nostro a suo tempo si è valutato con un bel 7 per non esagerare con l’8…) che ritenesse in cuor suo di aver ben operato per la città nei cinque anni di mandato elettorale, andrebbe incontro alle nuove elezioni amministrative per assaporare il suo trionfo – Rucco ha già perso e lo sà

Non vedrebbe l’ora di verificare e di toccare con mano il consenso dei suoi concittadini, orgoglioso dell’opera svolta.

Invece il nostro Sindaco e i suoi fedelissimi si scagliano contro le liste dei Candidati Sindaci che si stanno liberamente formando, denigrandole ed accusandole di consegnare la città al Centrosinistra.

Perchè? Perchè Rucco teme che il suo prestigio e il suo merito possano essere intaccati? Non è convinto che stavolta stravincerà al primo turno con uno scarto ben maggiore del precedente, in virtù del plauso meritato in questi cinque anni?

No, evidentemente no. Sa di non essere stato all’altezza del suo compito. Di lasciare una città sporca, sostanzialmente uguale a prima, dopo aver sperperato denaro pubblico in opere di facciata e in iniziative incompiute, nonostante la pioggia di entrate derivanti dal Pnrr.

Sa che non troverà più fedeli sostenitori che correranno per lui in campagna elettorale come cinque anni fa.

Sa che si fanno avanti liste elettorali davvero civiche che non hanno alle spalle partiti, correnti di partito, gruppi di potere ed interessi di parte.

Liste che vogliono davvero il bene della città e che non si faranno comandare o anche solo influenzare dai diktat di chi governa realmente senza apparire, e prende decisioni alle spalle dei cittadini.

Alessandra Lolli – Capogruppo Gruppo Misto

Consiglio Comunale di Vicenza

Vicenza, 8/2/2023