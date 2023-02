Romano: “Un teatro per i più piccoli” domenica il terzo spettacolo

La rassegna “Un teatro per i più piccoli”, organizzata dal Gruppo Panta Rei e ospitata Romano d’Ezzelino, Mussolente e San Zenone degli Ezzelini, propone per domenica 5 febbraio un altro spettacolo sul palco del Teatro Gnoato di Sacro Cuore.

La compagnia Nata Teatro metterà in scena “Il brutto anatroccolo”, elaborazione di uno dei grandi classici della letteratura per l’infanzia.

Nel giardino delle uova pensierose due strani personaggi hanno il compito di accudirle. Sono delle uova particolari: custodiscono i sogni e le speranze di tutti gli uomini. Poi un giorno, le uova si schiudono e nasce un goffo pulcino; lui è diverso dagli altri e per questo rifiutato da tutti, tanto che decide di fuggire. Durante il viaggio, affronterà mille e mille peripezie, incontrando molti personaggi che lo aiuteranno e… altri che lo ostacoleranno.

Lo spettacolo (durata 55 minuti, adatto dai 4 anni di età) è un modo per raccontare le diversità e le varie tappe della vita, attraverso la crescita, l’accettazione di sé stessi e la scoperta dei propri talenti.

L’appuntamento è alle 16.30, biglietto unico 4 €, gratuito sotto i 3 anni. La vendita sarà alla biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per informazioni e prenotazione biglietti 340 785 4728 oppure info@gruppopantarei.it. La sala è accessibile a persone con disabilità fisica.

«La rassegna – sottolinea Franca Meneghetti, assessore alla cultura di Romano d’Ezzelino – ha riscosso finora un grande successo e tanti apprezzamenti da parte del pubblico. Solo al teatro di Sacro Cuore abbiamo contato 197 spettatori per lo spettacolo inaugurale “Ali Babà” del 20 novembre” e ben 265 per “Alice nel paese delle meraviglie” l’8 gennaio. Contiamo di replicare anche per questa domenica, la terza e ultima per quanto ci riguarda in questa edizione della rassegna».

Il cartellone si completerà il 26 febbraio a San Zenone e il 5 marzo a Mussolente. «La collaborazione tra Comuni – conclude l’assessore – è fondamentale per offrire proposte di qualità a tutto il territorio e anche questa rassegna ne è una conferma».

Fonte: Comune di Romano d’Ezzelino