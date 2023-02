Roana: la chiesetta di San Rocco si rinnova

Il comune di Roana ha destinato 18 mila euro al restauro della pittura esterna e alla sistemazione dell’affresco del Santo

Il Comune di Roana ha erogato un contributo straordinario di 18 mila euro per la tinteggiatura dell’immobile e la sistemazione degli affreschi della Chiesetta di San Rocco.

La chiesetta votiva, di proprietà della Parrocchia “B. V. Immacolata di Cesuna”, si trova in località Treschè Cesuna.

Nata nella seonda metà del secolo scorso per volontà degli abitanti locali che manifestavano il desiderio di avere una luogo carico di fede, di carisma e soprattutto creato con l’aiuto di tutti, aveva ricevuto un restyling grazie ad una preziosa collaborazione avvenuta tra la Parrocchia di Cesuna e il Comitato della chiesetta.

L’intervento aveva riguardato la sistemazione del tetto per un importo di 120 mila euro, realizzato anche grazie ad un finanziamento a fondo perduto.

Internamente le mani operose degli artigiani locali con le donazioni di tanti devoti residenti e non, avevano realizzato una gradevole sistemazione ed un restauro conservativo sprigionante, nella sua semplicità, luce ed armonia di forme.

Nel 2020 grazie all’intento manifestato dal Comitato della chiesetta,

in merito alla necessità impellente di sistemare le facciate esterne e di preservare l’affresco di San Rocco e le scritte originali, è stata interessata anche la Parrocchia di Cesuna che, con il Parroco don Davide e il parere favorevole del Consiglio Pastorale, è intervenuta con una richiesta di contributo presentata nel 2021 al Comune di Roana.

Ritenuta possibile la contribuzione, dato che l’iniziativa risulta riconducibile alla sussidiarietà orizzontale trattandosi di attività posta in essere da un Comitato e dalla Parrocchia di Cesuna, il Comune di Roana, ritenendo lodevole e meritevole l’iniziativa e tenuto conto anche del fatto che la piccola pieve è luogo di ritrovo anche per altre attività di incontro, ha deliberato la concessione del contributo nella somma di euro 18 mila per la realizzazione di quanto richiesto.

L’obiettivo è quello di restituire un luogo ancor più gradevole, inclusivo ed aperto, nelle mani di una comunità guidata dalla solidarietà e dalla fede.

I lavori inizieranno in primavera e termineranno entro il 16 agosto 2023, ricorrenza di San Rocco, da sempre festeggiato nel piccolo borgo di Treschè Cesuna.

