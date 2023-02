Possono richiederla le imprese di qualsiasi settore e forma giuridica attive nel medesimo ambito di attività da almeno 100 anni – Registro delle Imprese Storiche Italiane: riaperte le iscrizioni

Unioncamere ha riaperto le iscrizioni al Registro nazionale delle Imprese Storiche (RIS), disponibile sul sito istituzionale www.unioncamere.gov.it, allo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese

di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il diritto annuale, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni. Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda.

Ai fini della valutazione della storicità il criterio di riferimento fondamentale è quello della sostanziale continuità dell’attività che, al di là degli eventuali cambiamenti legati all’evoluzione tecnologica, del mutamento dei prodotti o dei mercati riferimento, di modifiche nella forma giuridica dell’impresa, della sua denominazione o proprietà o sede, deve restare collegata a quella originaria e nello stesso settore.

Le imprese interessate

in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di iscrizione collegandosi alla pagina del sito di Unioncamere sezione Registro imprese storiche – Come iscriversi (https://www.unioncamere.gov.it/registro-imprese-storiche-edizione-2022-fase-1-inserimento-dati), seguendo le indicazioni per la compilazione del form online e il successivo invio della domanda sottoscritta.

Le domande possono essere presentate entro il 31 maggio 2023.

Comunicato stampa n.2

6 febbraio 2023

Fonte Ufficio Stampa Camera di Commercio di Vicenza