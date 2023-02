Il banco di prova è proprio l’Istruzione pubblica. – Regionalizzare l’Istruzione pubblica? – Incontro a Vicenza

Se è vero, come non è dato dubitarne, che i fautori dell’autonomia differenziata non puntano a spaccare il Paese ma a trovare la forma migliore per colmare le differenze, di certo il processo avviato proprio oggi dal Governo non riguarderà l’Istruzione pubblica.

Già perché non può esistere l’unità di una nazione e di uno Stato senza una profonda unità culturale.

Venerdì 3 febbraio a Vicenza, in contrà San Marco 9, si parlerà proprio di regionalizzazione dell’Istruzione pubblica.

L’incontro, aperto al pubblico, vedrà gli interventi di Michele Stratta (Giuristi Democratici), Carmelo Cassalia (Segr. Prov. FLCGIL), Massimo Gennaro (Segr. Prov. CISL Scuola), Barbara Pasqualotto (Coord. Prov. Gildains), Carlo Salmaso (Comitato no AD) e Doriano Zorzan (SNALS).

1 febbraio 2023

Luca Fantò – Referente PSI scuola, università e ricerca