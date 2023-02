Grazie al prezioso contributo di una cordata di sostenitori, in questa stagione invernale il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno ha potuto dotarsi di una nuova motoslitta, che ha sostituito il vecchio mezzo ormai obsoleto, garantendo interventi rapidi e sicuri in tutto il territorio di competenza. – Recoaro – Valdagno: nuova motoslitta per il Soccorso Alpino.

Gli scorsi inverni hanno visto la Stazione di Recoaro – Valdagno impegnata in numerosi interventi, sia di soccorso sanitario, sia di controllo del territorio e di prevenzione dei pericoli generati dagli abbondanti apporti di neve a pregiudizio di edifici, infrastrutture e vie di comunicazione.

Tale attività ha comportato l’utilizzo frequente e prolungato del parco mezzi, con particolare riferimento alla motoslitta.

L’obsolescenza del mezzo in questione si è palesata in più occasioni,

evidenziandone i limiti e la scarsa funzionalità In vista delle successive stagioni invernali si è quindi avvertita l’esigenza di dotarsi di una nuova motoslitta, più sicura ed efficiente, essendo quella in uso non più idonea al servizio cui era destinata.

Un impegno economico rilevante che la sola Stazione non sarebbe mai stata in grado di affrontare, ma che ha invece potuto fronteggiare grazie al generoso contributo di quanti hanno voluto sostenerne l’acquisto. Per questo il nostro riconoscente ringraziamento va a tutti coloro che, a diverso titolo, ci permetteranno di raggiungere in velocità e sicurezza chi ha bisogno sulle nostre montagne.

Grazie di cuore a:

Confartigianato Vicenza, sede Valdagno, Massignani & C srl, Impresa edile Lovato Andrea, Parlato Automation srl, Osmo srl, Berken Italia srl, GSC Group spa, Chimica Vemar srl, Fonpelli spa, Vipell di Gramola Vadis, Pizzini spa, Spraytech srl, Nicoletti Srl, Edilcolor srl, Trasporti Antoniazzi, Meccanica Novella sas, Impresa edile Pretto Maurice, Gaetano Benacchio, Abbigliamento Ravazzolo, Soil Niling srl, BCC di Verona e Vicenza credito cooperativo.

Fonte Michela Canova

Addetta Stampa Soccorso Alpino e Speleologico Veneto

sito www.cnsas.veneto.it