Nuova data per il 1° Rally Valchiampo

Il Rally Club Team comunica lo spostamento di data del 1° Rally Valchiampo dall’11/12 febbraio all’11/12 marzo 2023

Nonostante l’organizzazione fosse già pronta a mettere in scena la manifestazione e gli Enti Autorizzativi già attivati per rilasciare i relativi permessi, in accordo con ACI Sport si è deciso di posticipare di un mese lo svolgimento della gara.

Questa decisione, non certo facile da prendere a dieci giorni dall’evento,

è essenzialmente dovuta al ritardo generale del sistema sportivo automobilistico di base (piloti, preparatori, scuderie, proprietari di auto da corsa) nel recepire le regolamentazioni sportive 2023 sia sotto l’aspetto tecnico (leggi normativa sui serbatoi) che sportivo (nuove norme della Regolarità Sport).

Da non sottovalutare, inoltre, l’impatto negativo su tutto l’asset finanziario del motorport, derivante dai noti fatti che hanno riguardato e stanno riguardando l’economia in generale.

È quindi naturale che, in questo momento così complesso, si debba dare tempo a tutte le componenti dell’automobilismo sportivo di assorbire queste situazioni di criticità generale e ripartire con serenità ma in tempi un po’ più “lunghi” rispetto a quanto avveniva normalmente ad inizio anno.

Il 1° Rally Valchiampo,

quindi, si sposta di un mese in avanti per dare la possibilità ai tanti che ancora non ne hanno la possibilità di essere presenti al controllo orario “0” previsto per le ore 7.31 di domenica 12 marzo 2023.

Il format di gara resta invariato così come il percorso già omologato sia da Aci Sport che dagli Enti Locali.

Per il supporto ricevuto in queste ore che hanno portato al repentino spostamento di data, ringraziamo sentitamente l’Automobile Club Vicenza nella persona del Presidente Luigi Battistolli, l’Ufficio Rally ACI Sport ed il Presidente della Commissione Rally Aci Sport Daniele Settimo.

L’appuntamento è quindi per l’11 e 12 marzo 2023. Il 1° Rally Valchiampo ci sarà.

Informazioni e documenti di gara al sito web www.rallyclubisola.it

Chiampo (VI), 1 febbraio 2023 –

Fonte Ufficio Stampa Rally Valchiampo Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

COMUNICATO STAMPA n. 3