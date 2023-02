Bassano del Grappa (VI), 13-14 ottobre 2023 – 40° ACTRONICS RALLY CITTA’ DI BASSANO – Il Rally di Bassano si rigenera con Actronics

Main sponsor di eccellenza tecnologica per il “Mundialito del Nordest”

La corsa dei record, che Aci Vicenza ha traghettato nel Campionato Italiano Rally Asfalto 2023, rilancia lo sprint per celebrare in grande stile il traguardo degli otto lustri.

L’accordo raggiunto tra Bassano Rally Racing e Actronics, marchio di eccellenza nel campo della rigenerazione di componentistica elettronica per auto, sancisce il varo del 40° Actronics Rally Città di Bassano (13-14 ottobre).

“Per la prima volta avremo un autentico main sponsor,

affiancato da tutti gli altri importanti sostenitori della nostra gara – sottolinea Narciso Paccagnella, presidente di Bassano Rally Racing – e questo ci consente di affrontare con la dovuta serenità finanziaria il lungo percorso organizzativo verso un’edizione speciale, orgogliosi di rappresentare una vetrina di fortissimo richiamo”.

Abbinamento “win-win” secondo Ivan Sala, direttore vendite della filiale italiana del colosso olandese, perché “proprio come per i rally, operiamo in un ambiente molto dinamico, dove lavoro di squadra, cooperazione, precisione, qualità e affidabilità sono di fondamentale importanza”.

E in aggiunta:

“Il Rally di Bassano ha costruito una ricca storia e può essere considerato senza dubbio tra i più importanti d’Italia. L’organizzazione, professionale e appassionata, assicura che l’evento abbia tutta l’attenzione necessaria, sia per i team che per i suoi fan.

Le strade montane delle Prealpi vicentine sono un magnete che attraggono l’attenzione di squadre nazionali e internazionali.

Il rally offre uno scenario perfetto, dove i partecipanti possono mostrare tutte le loro capacità, ogni decisione alla guida può fare la differenza tra vincere e perdere.

Proprio su queste peculiarità, la corsa ha costruito la sua identità e patrimonio”.

Parole che sanciscono l’adesione a un progetto rigenerante!

Bassano del Grappa, 3 febbraio 2023

In copertina: Nikolay Gryazin, Rally Città di Bassano 2022 (credit Fotosport)